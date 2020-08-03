عرض جديد.. اشتري آيفون 8 بلس بـ 6500 جنيه

اذا كنت من عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون خاصة الحجم الكبير منه فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك الحصول على واحد من أفضل إصداراته وهو iPhone 8 plus، مع الأداء القوي والتصميم المبهر بالإضافة للشاشة الكبيرة بأقل سعر ممكن.
وفقًا لـ تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسختك من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت، عبر متجر أمازون الشهير باللون الأسود مقابل 409 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6500 جنيه مصري.
يأتى iPhone 8 plus بأداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، بالإضافة لمقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
يذكر أن هاتف iPhone 8 plus قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يمتلك هاتف iPhone 8 plus بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.
تستطيع اقتناء نسخة الـ 64 جيجابايت من هاتف آيفون باللون الأسود من خلال هذا الرابط.