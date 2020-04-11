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تكنولوجيا

اشتري iphone 8 plus بـ5500 جنيه.. عرض جديد

السبت 11/أبريل/2020 - 09:23 ص
iphone 8 plus
iphone 8 plus
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كريم جمال
اذا كنت من عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون خاصةً الشكل التقليدي بزر الرئيسية الشهير، فهذا العرض المميز لك حيث يمكنك إقتناء نسخة من iPhone 8 plus بنصف السعر تقريبًا، بدلًا من دفع أموالًا طائلة كعادة هواتف آبل.

وبحسب تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 350 دولار أمريكي، ما يعادل 5500 جنيه مصري.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة.

ويقدم iPhone 8 plus أداءًا جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، بالإضافة لمقاومته للغبار والماء، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

جدير بالذكر أن هاتف iPhone 8 plus قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتي هاتف iPhone 8 plu بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

يمكنك شراء نسخة الـ 64 جيجابايت من الهاتف باللون الأسود من خلال هذا الرابط.
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