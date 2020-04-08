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تكنولوجيا

عرض جديد.. اشتري آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2300 جنيه

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبحث دومًا عاشقو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته، والتمتع بالأداء السلس و التصميم المبهر الذى يميز منتجات آبل، و سبب البحث عن تلك العروض هو إرتفاع أسعار آيفون بشكل ملحوظ مقارنة بباقي الهواتف الأخري، و يمكنك الآن شراء آيفون 7 مقابل 2300 جنيه فقط.

وفقًا لـ فون آرينا التقنى، قدم موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone نسخة 128 جيجابايت مقابل 147 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2300 جنيه مصري.


ويمكنك شراء نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 باللون الزهري مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.
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