أرخص آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس

لطالما بذل عشاق آيفون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم الكثير من الجهد أملًا فى الحصول على أحد إصداراته بأفضل سعر ممكن، والاستفادة من الأداء القوي والتصميم المبهر، إلا أن سعر منتجات آبل المرتفع يمنعهم من ذلك، ولكن يمكنك اقتناء آيفون 7 سعة 128 جيجابايت مقابل 2700 جنيه فقط.
وفقًا لـ "فون آرينا" التقني، قدم موقع إيباي الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا على هاتف 7 iPhone نسخة 128 جيجابايت باللون الأسود مقابل 170 دولارا فقط، ما يعادل 2700 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.
يتميز هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.
يمكنك شراء نسختك من هاتف آيفون 7 سعة 128 جيجابايت باللون الأسود من خلال هذا الرابط.