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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد المحلي بالصعيد.. تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا

تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا
تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا
يوسف رجب

تتجه محافظة قنا إلى تطوير منظومة إنتاج وتجهيز المحاصيل الزراعية، من خلال إنشاء مشروعات تستهدف دعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخول العاملين بالقطاع الزراعي.

تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا

وأعلن اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدء إنشاء أول وحدة متخصصة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية بمجمع الشوادر الجديد في مركز قفط، بمنطقة الكيلو 10 على طريق «قفط - الأقصر» الصحراوي، ضمن جهود الدولة لدعم التكتلات الإنتاجية بمحافظات الصعيد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأوضح محافظ قنا أن المشروع يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتطوير تكتل الشمر والنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة قيمتها المضافة، وتجهيزها وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، بما يدعم فرص تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن إنشاء الوحدة يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن صغار المزارعين والمنتجين، من خلال تقليل تكاليف نقل المحاصيل إلى محافظات أخرى لإجراء عمليات الغربلة والتجهيز، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لأبناء مركز قفط والمراكز المجاورة في مجالات الفرز والغربلة والتعبئة والخدمات اللوجستية.

تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا

إنشاء وحدة لتصنيع الشمر مستقبلًا

وأشار الببلاوي إلى أن المشروع يتكامل مع الخدمات التي يقدمها مجمع الشوادر الجديد، بما يساعد على الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة، وتطوير الأسواق وتنظيم حركة التجارة.

وأكد محافظ قنا أنه في حال توسع المزارعين في زراعة محصول الشمر بالمحافظة، ستتم دراسة إنشاء وحدة متخصصة لتصنيع منتجات الشمر، إلى جانب محطة الغربلة، بهدف زيادة القيمة المضافة للمحصول والاستفادة من مختلف مراحل إنتاجه وتصنيعه.

تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا

إنتاج الشمر والنباتات الطبية والعطرية

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها فتح فرص جديدة للتسويق، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المزارعين وأسرهم، بما يدعم استقرارهم الاقتصادي ويشجعهم على التوسع في زراعة المحصول.

ولفت محافظ قنا إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتمكين التكتلات الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي للمنتجين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المشروع يعزز مكانة قنا كمركز واعد لإنتاج وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية، ويسهم في زيادة مشاركة أبناء الصعيد في النشاطين الاقتصادي والصناعي، ودعم الصادرات المصرية.

تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا
محافظة قنا خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر رؤية مصر 2030 النباتات الطبية

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