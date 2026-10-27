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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمشاركة 45 شركة ومصنعا..قنا تستعد لانطلاق الملتقى التوظيفى لتوفير2315 فرصة عمل للشباب

بيان الملتقى التوظيفي
بيان الملتقى التوظيفي
يوسف رجب


‏أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انطلاق الملتقى التوظيفي خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، لتوفير 2315 فرصة عمل، والذى يقام بالصالة المغطاة التابعة لمديرية الشباب والرياضة.
 

وأشار الببلاوى، إلى أن الملتقى يأتى في إطار جهود المحافظة، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم خطط الدولة، للحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن العمل بمختلف التخصصات المهنية والفنية والإدارية.

‏ وأوضح محافظ قنا، بأن الملتقى يقام بمشاركة 45 شركة ومصنعا بالتنسيق مع إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، في مجموعة متنوعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتتيح للشباب فرصا مناسبة للالتحاق بالعمل في مجالات الهندسة والإنتاج والخدمات والتسويق وغيرها من التخصصات المطلوبة.

فرص العمل المتاحة

‏وأضاف الببلاوي، بأن فرص العمل المطروحة تشمل مهندسي الميكانيكا والكهرباء ومهندسي الورش وعمال الإنتاج والخرسانة وخطوط الإنتاج والخياطة والمخازن والنظافة والمكواة والتغليف والسائقين والحدادين المسلحين واللحامين.

وتابع محافظ قنا، كما تضم أفراد الأمن وأخصائيي تسويق وتمويل ومندوبي مبيعات ومراقبي كاميرات، وذلك بالمناطق الصناعية والشركات في القاهرة والغردقة والسويس وقنا ونجع حمادي والضبعة وقفط، بما يسهم في توسيع نطاق فرص التوظيف أمام الشباب.

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