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تكنولوجيا

أبل تفاضل بين تصميمين لهاتف آيفون القابل للطي القادم.. تفاصيل

الأحد 03/يناير/2021 - 01:00 م
هاتف آيفون القابل
هاتف آيفون القابل للطي
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير جديد نشره موقع Money UDN، بأن شركة أبل Apple، تعمل على تطوير هاتف آيفون قابل للطي، وقامت بتحديد التصميم النهائي في نسختين مختلفتين، وفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني.


وبحسب ما ورد، فقد قامت شركة Foxconn المصنِع التي تتولى عملية التصنيع بوضع التصاميم المختلفة في مرحلة مراقبة الجودة.


تجدر الإشارة إلى أن الهواتف المكتملة لم يتم اختبارها، وبدلا من ذلك، تم اختبار غلاف الهواتف القابلة للطي والشاشات في مصنع الشركة لقياس متانة وجودة التصنيع للتصميمين المختلفين قبل اختبار التصميم النهائي للهواتف.




ويعد التصميم الأول من التصميمات التى اختارتها أبل لهاتف آيفون القابل للطي المرتقب، يشابه تصميم هاتف Motorola Razr بشكل صدفي، ويتميز هذا الإصدار بشاشة خارجية صغيرة وعند فتح الشاشة تظهر على شكل هاتفا بشاشة كبيرة.


وبينما يأتي الإصدار الثاني بتصميم يحاكي هاتف Galaxy Fold من سامسونج، وباستخدام هذا التصميم، سيفتح مستخدم جهاز آيفون المطوى وسيتحول إلى جهاز iPad اللوحي بشاشة أكبر عند تمديدها، يشير التقرير إلى أن آبل ستحدد إيجابيات وسلبيات كلا التصميمين وتختار أحدهما لإنتاجه.


وذكرت التسريبات السابقة، أن الجدول الزمنى الغامض لإطلاق أو هاتف آيفون قابل للطي من "أبل"، من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال عام 2022 أو 2023، مما يتوافق مع التسريبات السابقة التى زعمت أن "آبل" ستقدم هاتفها المطوى الأول في سبتمبر 2022.


ومن المتوقع أن تدعم شركة "أبل" هاتفها الأول القابل للطي بتقنية الجيل الخامس 5G، وسيأتي هاتف آيفون القابل للطي بشاشة بتقنية أوليد.
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