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تكنولوجيا

آبل تحظر مستخدمي هذا الجهاز من تحميل تطبيقات آيفون.. تفاصيل

الأحد 17/يناير/2021 - 03:00 ص
آبل تحظر مستخدمى
آبل تحظر مستخدمى هذا الجهاز من تحميل تطبيقات آيفون
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ندى على
حظرت شركة آبل الأمريكية، مستخدمي جهاز اللاب توب M1 Mac من تحميل تطبيقات آيفون iOS، وذلك بعد توفير خاصية تسمح للمستخدمين، تحميل كل تطبيقات الآيفون، حتى غير المدعومة منها، مثل تطبيقات "نتفليكس" وغيرها، الأمر الذى دفعها إلى حظر التطبيقات. 

وبحسب موقع XDA Developers التقني، فإن قرارات آبل بحظر مستخدمي جهاز M1 Mac من تحميل جميع التطبيقات غير المدعومة منها، تضمنت تغيير نظام التحميل على متجرها للتطبيقات App Store، بالإضافة إلى تغيير نظام الأداة نفسها. 


وكانت الأداة التى أتاحتها آبل لمستخدمى جهاز اللاب توب M1 Mac تسمح للمستخدمين تحميل تطبيقات مثل نتفليكس وانستجرام عبر ملفات من نوع IPA ، حيث إن هذه الملفات هى جزء من واجهات برمجة تطبيقات آبل التى تدير حماية DRM وهى إدارة الحقوق الرقمية لنظام التشغيل. 

وليس من المعروف حتى الآن ما هو النظام البديل الذى تتخذه آبل بشأن تحميل التطبيقات من على جهاز اللاب توب M1 Mac بالنسبة للتطبيقات غير المدعومة منها. 

ومؤخرا، حذفت شركة آبل تطبيق Parler الذى يستخدمه مناصرو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومناصرو اليمين المتطرف كـ"بديل لموقعى تويتر وفيسبوك"؛ لنشر الآراء المتطرفة والمحرضة على العنف، وتبنى نظريات المؤامرة، وهو نفس القرار الذى اتخذته شركتا آبل وأمازون الأمريكيتين.
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