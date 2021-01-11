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تكنولوجيا

آبل تستعد لإطلاق سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro 2.. مواصفات

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:02 ص
آبل تستعد لإطلاق
آبل تستعد لإطلاق سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro 2
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ندى على
كشفت تسريبات أن سماعات AirPods اللاسلكية الجيل الثانى من شركة آبل الأمريكية،  AirPods Pro 2 ، سيتم إطلاقها فى بداية شهر أبريل القادم، مع عدد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى إجراء تغيير كبير فى تصميمها. 

وبحسب موقع  Tech Radar فإن سماعات AirPods Pro 2 ستأتى بطرازين مختلفين، كل إصدار بحجم مختلف مع أطراف مطاطية قابلة للتبديل، وستتميز بتصميم دائري أكثر إحكاما بدون أطراف طويلة.


وتعمل سماعات AirPods Pro 2 بمعالج من نوع H1 مع تقنية بلوتوث Bluetooth 5.0 ، وترقية فى أداء المساعد الصوتى سيرى  Siri ، مع زمن انتقال أقل مقارنة بشريحة W1 في الجيل الأول من سماعات  AirPods. 

وتحتوى سماعات AirPods Pro 2 على ميزة الغاء الضوضاء، بالإضافة إلى تصميم رياضى، وستحتوي السماعات على بطاريات تكفي لمدة عمل أطول، وستأتي مزودة بعلب شحن خارجية تكفي لشحنها بضع مرات. 

ومن المحتمل أن تطرح آبل سماعات AirPods Pro 2 ، بسعر مناسب حوالى 270 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 4242 جنيه مصرى    بحجم أصغر بقليل، وحساسات لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات وتشغيل الموسيقى بشكل أكثر سهولة. 

وأطلقت شركة آبل سماعات الرأس  AirPods Max فى بداية شهر ديسمبر العام الماضى،  مع بطارية تصل إلى 20 ساعة يتم شحنها عبر موصل Lightning  3.5 مم  وليس USB-C، وعند القيام بشحن البطارية لمدة 5 دقائق توفر السماعات 90 دقيقة من وقت التشغيل، وسعر 550 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 8624 جنيه مصرى.
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