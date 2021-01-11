آبل تستعد لإطلاق سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro 2.. مواصفات

كشفت تسريبات أن سماعات AirPods اللاسلكية الجيل الثانى من شركة آبل الأمريكية، AirPods Pro 2 ، سيتم إطلاقها فى بداية شهر أبريل القادم، مع عدد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى إجراء تغيير كبير فى تصميمها.





وبحسب موقع Tech Radar فإن سماعات AirPods Pro 2 ستأتى بطرازين مختلفين، كل إصدار بحجم مختلف مع أطراف مطاطية قابلة للتبديل، وستتميز بتصميم دائري أكثر إحكاما بدون أطراف طويلة.









وتعمل سماعات AirPods Pro 2 بمعالج من نوع H1 مع تقنية بلوتوث Bluetooth 5.0 ، وترقية فى أداء المساعد الصوتى سيرى Siri ، مع زمن انتقال أقل مقارنة بشريحة W1 في الجيل الأول من سماعات AirPods.





وتحتوى سماعات AirPods Pro 2 على ميزة الغاء الضوضاء، بالإضافة إلى تصميم رياضى، وستحتوي السماعات على بطاريات تكفي لمدة عمل أطول، وستأتي مزودة بعلب شحن خارجية تكفي لشحنها بضع مرات.





ومن المحتمل أن تطرح آبل سماعات AirPods Pro 2 ، بسعر مناسب حوالى 270 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 4242 جنيه مصرى بحجم أصغر بقليل، وحساسات لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات وتشغيل الموسيقى بشكل أكثر سهولة.



