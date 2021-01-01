اكتشاف شئ غريب داخل سماعات AirPods Max من آبل .. صور

اشتكى عدد من مستخدمي سماعات الرأس AirPods Max من شركة آبل الأمريكية، والتى تم إطلاقها رسميا فى شهر ديسمبر الماضى، أنهم وجدوا شيئا غريبا بالسماعات يعيقها عن العمل بشكل طبيعى وتسبب فى حدوث تذبذب بالصوت.





وبحسب موقع Tech Radar فإن المستخدمون شعروا بوجود مشكلة داخل سماعات AirPods Max الجديدة لذلك قام بعضهم بفتحها ليجدوا بداخل السماعات شيئا لم يكن متوقعا على الإطلاق وهو بعض قطرات الماء المكثفة التى سببت مشكلات فى خروج الصوت بشكل طبيعى من السماعة.













وظهرت المشكلة بعد شراء السماعات واستخدامها لفترة ولكن دون استخدامها فى أى بيئات رطبة، لذلك قام المستخدمون المتضررون بتصوير السماعات ونشرها على موقع تويتر، حيث أظهرت الصور مدى تضرر السماعات بوجود قطرات المياة فى الأجزاء الداخلية لسماعات AirPods Max.









والأمر الأكثر غرابة هو أن الأجزاء الداخلية لسماعات AirPods Max مكونة من هيكل معدنى وليست من البلاستيك، وهو أمر أثار القلق بشكل أكبر بين المستخدمين، وحتى الآن لم يتم معرفة سبب وجود هذ القطرات.