تسريبات تكشف سعر ومواصفات سماعات Galaxy Buds Pro

كشفت تسريبات أن سماعات الأذن Galaxy Buds Pro التى ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا يوم 14 يناير المقبل، قد تم اعتمادها من قبل عدد من وكالات الأجهزة التكنولوجية وذلك تحت كود SM-R190 .





وبحسب موقع Tech Radar فإن سماعات Galaxy Buds Pro قد ظهرت على موقع شركة سامونج الرسمى بكندا Samsung Canada ، ولكن لم تظهر معها معلومات عن المواصفات أو السعر الذى ستصدر به، حيث من المفترض أن لشركة تقوم بالتشويق لها قبل أيام من إصدارها.









وفقا للموقع فإن سماعات Galaxy Buds Pro ببطارية كبيرة تبلغ 472 مللى أمبير فى الساعة ، وهى أكبر من سعة بطارية سماعات Galaxy Buds Live التى جاءت بسعة 120 مللى أمبير، فيما جاءت حافظة السماعات نفسها بنفس سعة بطاريات السماعات الجديدة.





كما ستأتى سماعات Galaxy Buds Pro مع تقنية صوت AKG-tune وستدعم بلوتوث Bluetooth 5.1 ، وومنفذ شحن من نوع USB-C، بالإضافة إلى تقييم مقاومة الماء والصدأ IPX2 .





وستستعير سماعات Galaxy Buds Pro والتى جاءت فى سماعات AirPods Pro والتى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة.





ومن المقرر أن سماعات Galaxy Buds Pro ستصدر بسعر 200 دولار أمريكيا أى ما يعادل حوالى 3114 جنيه مصرى، وهو سعر أرخص من سماعات AirPods Pro التى صدرت ب 250 دولار أمريكيا أى ما يعادل حوالى 3890 جنيه مصرى أى بفارق 780 جنيه.



