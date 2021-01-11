تسريبات تكشف سعر أرخص آيباد فى تاريخ آبل .. مواصفات

تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق جهاز آيباد جديد من الجيل التاسع، سيكون خفيف الوزن وأكثر نحافة من الأجهزة السابقة، حيث سيشبه جهاز iPad Air 3 فى التصميم، كما سيصدر بسعر منخفض للغاية، حيث من المفترض أن يكون أرخص آيباد فى تاريخ الشركة.





وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز الآيباد الجديد سيأتى بشاشة قياس 10.2 بوصة، وبسمك 6.3 ملم ، ووزن 460 جرام حيث سيكون أقل ب 30 جراما من وزن سابقه، مع خاصية Touch ID Home للتعرف على البصمة.









وستكون شاشة جهاز آيباد القادم من آبل مصنوعة من مادة مضادة للانعكاس، تدعم الألوان وتحتوى على تقنيات P3 و True Tone ، مع منفذ للشحن من نوع منفذ Lightning .





وفقا لتقرير من المدونة اليابانية Mac Otokara فإن الآيباد الجديد من المتوقع أن أن يتم الإعلان عنه فى نهاية شهر مارس، ولكن إطلاقه سيأتى فى شهر سبتمبر، كما سيصدر بمعالج من نوع A13 Bionic وهو المعالج الذى تم استخدامه فى أجهزة 2019 .





ومن المتوقع أن يصدر الآيباد الجديد بسعر يبدأ من 300 دولار أمريكي أى ما يعادل 4708 جنيه مصرى، وذلك لنسخة 64 جيجا بايت، وهو سعر رخيص للغاية مقارنة بأسعار أجهزة الآيباد التى تطلقها الشركة.





واطلقت آبل فى شهر نوفمبر العام الماضى جهاز آيباد iPad Air 4 شاشة كبيرة قياس 10.9 بوصة من نوع Liquid Re كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع شاحن سريع بقوة 20 واط، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C، وسعر 599 دولار لأصغر نسخة.



