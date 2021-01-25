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تكنولوجيا

تخفيض 943 جنيها على ساعة Watch Series 6 الذكية من آبل

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:02 ص
تخفيض 943 جنيه مصرى
تخفيض 943 جنيه مصرى على ساعة Watch Series 6 الذكية من آبل
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ندى على
تعد ساعة Watch Series 6 هى أحدث ساعات آبل الذكية، والتى تم إطلاقها فى شهر سبتمبر العام الماضى، حيث تعتبر أفضل ساعة ذكية تم إطلاقها فى العام الماضى، حيث تمكنها ميزة تتبع مستويات الأكسجين في الدم من جعلها سلاحا في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب موقع Tech Radar فإن ساعة Watch Series 6 تم تخفضيها 60 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 943 جنيه مصرى،  ليصبح سعرها إلى 339 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 5330 جنيه مصرى. 


وفقا للموقع فإن آخر تخفيض على ساعة Watch Series 6 كان تخفيض 10 دولار أمريكي، أى ما يعادل 157 جنيه مصرى، ويعتبر التخفيض لموديل GPS, 40mm اللون الرمادى، ذات المعصم الرياضى وهيكل ألومنيوم داخلى. 

وتتفوق ساعة  Apple Watch 6  بعدد من الميزات الطبية والرياضية، وكذلك في طول عمر البطارية ، وكذلك احتوائها على المعالج الأحدث من آبل، والذى يعمل بنواتين أسرع بـ 20٪ عن المعالج السابق لساعة الجيل الخامس Apple watch 5. 

كما تتميز ساعة  Apple Watch 6 بوجود خاصية   Family Setup4 في نظام التشغيل الخاص بالساعة  watchOS 7 التى تشمل جميع أفراد الأسرة من خلال السماح للأطفال وأفراد الأسرة الأكبر سنًا الذين ليس لديهم هواتف آيفون بالاستفادة من ميزات الاتصال والسلامة واللياقة، كما يمكن للأطفال الاستفادة من إمكانات الاتصال ، والوصول إلى حالات الطوارئ في أي وقت.

 ويمكن الدخول على هذا الرابط للاضطلاع على العرض. 

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