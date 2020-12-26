أفضل 6 تطبيقات بـ ساعة آبل الذكية Apple Watch لعام 2020

انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، أجهزة تتيح لك الحصول على بعض تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مصغر في ساعة ذكية يمكنك ارتداؤها على معصمك، ومؤخرا جلبت ساعة Apple Watch من آبل العديد من التطبيقات المفيدة لك ولصحتك أيضًا.





ونستعرض إليك فيما يلي قائمة بأفضل تطبيقات ساعة آبل الذكية Apple Watch، وفقا لما ذكره موقع "techradar".





1. تطبيق Spotify:





بدأت شركة سبوتفاي في شهر نوفمبر المنصرم بدفق الموسيقى والبودكاست مباشرة إلى تطبيق Apple Watch، دون الحاجة لربط التطبيق بهاتف آيفون، ولسوء الحظ لا يوجد حتى الآن دعم لقائمة التشغيل بلا اتصال، يمكنك التمتع بالخدمة على ساعات Apple Watch 3 أو إصدار أحدث مزودًا باتصال Wi-Fi أو شبكة خلوية ونظام watchOS 6.0 أو أفضل، والتي تأتي بتحديث واجهة المستخدم من آبل watchOS 7.1.





2. تطبيق Moodistory:





تأتي معظم تطبيقات Apple Watch في فئة الصحة واللياقة البدنية عبارة عن أجهزة تعقب من نوع ما، من بينها عات الخطوات ومتعقبات السعرات الحرارية ومتتبعات الدورة وما إلى ذلك. Moodistory هي أداة تعقب أيضًا، ولكنها تهتم بحالتك العقلية بدلًا من أدائك البدني، ويفوم التطبيق المضاف حديثا لساعات آبل الذكية بتسجيل حالتك المزاجية وإعطائها سياقا محددا للعمل بشكل أفضل، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من تقلبات في الحالة العقلية ، أو للأشخاص الذين يرغبون في فهم الأنماط التي قد تشكل مزاجهم.





3. تطبيق Heart Analyzer:





يأتي جهاز Heart Analyzer v8 مزودًا بمضاعفات محسنة وقابلة للتخصيص بالعديد من الوجوه، حيث يمكنك وضع مخطط معدل ضربات القلب أمامك مباشرة ويوفر التطبيق مراقبة حية لمعدل ضربات القلب ومخططات الاتجاهات والمقاييس الأسبوعية وعروض التمرين، كما يمكنه أيضًا تسجيل السعرات الحرارية المحروقة والمسافة المقطوعة.





4. تطبيق Peloton:





هو تطبيق مساعد للياقة البدنية للجري واليوغا والتدريب عالي الكثافة، والذي يمكن أن يساعدك أيضًا في التأمل من خلال جلسات التعلم الموجهة، ويقدم تطبيق Peloton مجموعة مفيدة من فئات بث الفيديو وتتبع التقدم وتشغيل الموسيقى لتحفيزك.









5. تطبيق Seven - 7 Minute Workout:





يباستخدام ساعة آبل ووتش يمكنك تغيير حياتك في سبع دقائق فقط، حيث تعتمد فكرة التطبيق أنه يمكن لأي شخص أن يصبح أكثر لياقة إذا استطاع توفير سبع دقائق فقط في اليوم بدون الحاجة إلى الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية وأيضا بدون معدات فقط ساعة Apple Watch الذكية.





6. تطبيق Lose It!:





هو تطبيق مصمم لمساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن "بدون الحيل غير المستدامة ، والوجبات الغذائية المبتذلة ، والأطعمة المقيدة ، والاجتماعات في الموقع ، أو بطاقات أسعار كبيرة لشركات إنقاص الوزن الأخرى "، فهو يعمل على تتبع السعرات الحرارية التي استهلكتها والأهداف التي حددتها ، ويركز على التغذية وكذلك السعرات الحرارية الإجمالية، ويوفر مجموعة من الأقران عبر الإنترنت حيث يشجع الجميع بعضهم البعض لتحقيق الوزن المثالي .