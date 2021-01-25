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تكنولوجيا

آبل تحذر من استخدام شواحن آيفون 12 اللاسلكية:خطر على مرضى القلب

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:16 م
آبل تؤكد خطورة شواحن
آبل تؤكد خطورة شواحن MagSafe على مرضى القلب
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ندى على
أكدت شركة Apple آبل الأمريكية، خطورة الشواحن اللاسلكية MagSafe التى تم إصدارها مع هواتف آيفون 12 على مرضى القلب، خاصة المرضى من الأطفال وزارعى الدعامات. 

وبحسب موقع Yahoo Finance فإن آبل استجابت للدراسة التى أجراها بعض الأطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى أكدت ان المغناطيس فى شواحن MagSafe يشكل خطورة على مرضى القلب. 


وأعلنت شركة آبل أنه على الرغم من أن جميع هواتف iPhone 12 والتى تحتوى على شواحن MagSafe اللاسلكية تشكل خطورة على مضى القلب، إلا ان الشواحن الموجودة فى هواتف آيفون الأقدم لا يتوقع أن تسبب نفس المشكلة. 

وتقترح آبل أنه لتجنب أي تفاعلات محتملة مع الأجهزة الطبية ، يجب على المستخدمين الاحتفاظ بشواحن MagSafe اللاسلكية بعيدا وعلى مسافة آمنة ويفضل أن تفصل بينهما أكثر من 6 بوصات أو أكثر من 12 بوصة في حالة الشحن لاسلكيًا. 

كما نصحت الشركة مرضى القلب أيضا بالتشاور مع الأطباء حول استخدام شواحن آيفون عموما للحصول على إرشادات محددة، لتفادى أى مشكلات طبية ناتجة عن هذا الأمر. 

ويعمل المغناطيس الموجود فى شواحن  MagSafe اللاسلكية بارسال اشارات لاسلكية تؤثر على مرضى القلب من زارعى الدعامات، الأمر الذى قد يؤدى إلى الوفاة فى حالة كانت الاشارات اللاسلكية قوية. 

ويمكن لشواحن MagSafe اللاسلكية بتشغيل الدعامات أو توقيفها لمرضى القلب وكذلك التأثير على الأجهزة الطبية الأخرى المزروعة لدى المرضى، بالإضافة إلى التأثير على تنظيم ضربات القلب. 

وكان عدد من الأطباء نشروا مقالا فى مجلة Heart Rhythm Journal الطبية، حذروا فيها من تأثيرات MagSafe على أجهزة تنظيم ضربات القلب، خاصة المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية منها تركيب دعامات. 

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