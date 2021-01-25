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تكنولوجيا

احذرها.. دراسة تؤكد: خاصية في هواتف iphone 12 تهدد مرضى القلب

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:02 ص
خاصية في هواتف iphone
خاصية في هواتف iphone 12 تهدد مرضى القلب
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ندى على
كشفت دراسة قام بها عدد من الأطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية أن خاصية MagSafe أو أجهزة الشحن اللاسلكى التى أصدرتها آبل مع هواتف iPhone 12 تهدد مرضى القلب. 

وبحسب موقع  AppleInsider  فإن الأطباء نشروا مقالا فى مجلة مجلة Heart Rhythm Journal الطبية، من تأثيرات MagSafe على جهاز تنظيم ضربات القلب، خاصة المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية منها تركيب دعامات. 


ويستطيع المغناطيس الموجود في MagSafe بتشغيل المستشعرات التى غالبا ما تكون فى الدعامات او الأجهزة التى تم تركيبها لمرضى القلب، حيث تعمل عن طريق اكتشاف المجالات المغناطيسية لجعل الدعامات المزروعة فى قلب المرضى  تعمل بطرق معينة. 

وقامت شركة آبل بنشر مقالا تحذيريا على صفحة الدعم الخاصة بها  من أجهزة الشحن MagSafe ، وتأثيرها على الأجهزة الطبية التى تعالج مرضى القلب بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة. 

وفقا للموقع فإن ما يمكن أن يحدث في مثل هذه الحالات قد يكون إلغاء تنشيط جهاز طبي وموت محتمل للمرضى سواء الذين يتلقون العلاج بالاجهزة أو الحاملين لدعامات.  

والشاحن اللاسلكى MagSafe هو عبارة عن وضع مغناطيس على هاتفك الآيفون، حيث يمكن لصقه على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، ويعتبر الأسرع عن أى شاحن آخر، ويتيح شاحن MagSafe  شحن هاتفين فى وقت واحد، ويعتبر الشاحن ميزة كبيرة بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقات طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث يعزز الشاحن من أداء بطارية الآيفون التى تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد.

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