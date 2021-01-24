آبل تستعد لإطلاق أهم منتجات لها بتكنولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز

سيكون مطلع العام القادم 2022 حدثا ثوريا بالنسبة لشركة آبل الأمريكية، ولشركات التكنولوجيا الأخرى، حيث سيكون موعد إطلاق أهم منتج تكنولوجى وهى نظارات الواقع المعزز إلى جانب سماعة رأس مدمجة بتكنولوجيا الواقع المعزز AR مع تكنولوجيا الواقع الافتراضى VR .





وبحسب موقع Tech Radar فإن آبل تعمل على تطوير سماعة الرأس بتكنولوجيا الواقع الافتراضى تمهيدا لإطلاق المنتجات الأخرى، مثل سماعة الرأس المدمجة بتكنولوجيا الواقع المعزز مع تكنولوجيا الواقع الافتراضى معا، حيث ستحتوى السماعات على رسومات وسرعات معالجة غير موجودة في أى منتجات قابل للارتداء حتى الآن.









وفقا لتقرير من وكالة بلومبرج فإن سماعات الرأس التى سيتم إطلاقها أولا تحمل رمز VR N301 ، أما نظارات الواقع المعزز فتحمل الرمز N421 وسيتم إطلاقها فى وقت لاحق بعد اصدار السماعات.





وستشبه سماعة رأس للواقع الإفتراضي VR، سماعة رأس Oculus Quest من فيسبوك، حيث تأتى سماعة الرأس بشاشات فائقة الدقة، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على المستخدم تمييز العالم الافتراضي عن العالم الحقيقي لجعل التجربة أكثر واقعية.





أما نظارات الواقع المعزز فتحتوي على ليزر صغير في الذراع يعرض الصور أمام أعين المستخدمين، ويتم إقرانها بهواتف مرتديها من خلال البلوتوث لعرض الإشعارات ، وتقديم التوجيهات ، كما يمكنها الاتصال ببعض الشركات التى تقدم الخدات المختلفة.





وتكشف التقارير أن منتجات الواقع الافتراضى والمعزز من آبل قد تأتى بأسعار باهظة للغاية تصل ل 6000 دولار أمريكى، حيث تعمل تكنولوجيا الواقع المعزز على التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، وتختلف عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي القائمة على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية.



