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تكنولوجيا

آبل تصدم الملايين وتتخلى عن هواتف iPhone 6s.. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 10:02 م
آبل تصدم الملايين
آبل تصدم الملايين وتتخلى عن هواتف iPhone 6s
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ندى على
تعتبر هواتف iPhone 6s التى أصدرتها آبل فى عام 2015 هى الهواتف الأكثر مبيعا لشركة آبل حتى وقت قصير جدا، قبل إطلاق هواتف iPhone 12 فى نهاية العام الماضى 2020 ، كما تعتبر الهواتف الأكثر شعبية من بين كل هواتف الآيفون التى تم إطلاقها، ولكن يبدو أن آبل ستتخلى عن هذه الهواتف فى صدمة كبيرة لملايين المستخدمين. 

وبحسب تقرير من موقع  AppleInsider فإن آبل لن تصدر أى تحديثات قادمة أو ترقيات للتطبيقات أو نظام التشغيل الذى تعمل به هواتف  iPhone 6s، بدءا من نظام التشغيل iOS 15 القادم،  حيث ستتوقف الهواتف على ما هى عليه من خصائص وميزات ولن تحصل على أى ميزات قادمة. 


وستفقد هواتف iPhone 6s التصحيحات والتحديثات الفنية التى كانت تعمل على مكافحة الفيروسات الجديدة فى الهواتف، وكذلك التحديثات التقنية التى كانت تعمل على إصلاح العديد من المشكلات الأمر الذى ينذر مستخدمى هذه الهواتف بالخط عند حدوث مشكلة تقنية أو أمنية على نطاق واسع.  

وفقا لتقرير من iPhoneSoft فإن هناك عدد آخر من هواتف آيفون التى ستلحق بهواتف iPhone 6s والتى لن تحصل أيضا على أى تحديثات قادمة من بينها : 

هواتف آيفون 
هواتف  iPhone 6s Plus التى صدرت عام 2015 
هواتف iPhone SE التى صدرت عام 2016 

أجهزة آيباد 
آيباد iPad Air 2 التى صدرت عام 2014
آيباد iPad mini 4 التى صدرت عام 2015 
آيباد iPad 5 التى صدرت عام 2017
 


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