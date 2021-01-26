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تكنولوجيا

ساعة آبل تساعد الشرطة الأمريكية في العثور على امرأة مخطوفة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:27 ص
ساعة آبل تساعد الشرطة
ساعة آبل تساعد الشرطة الأمريكية في العثور على إمرأة مخطوفة
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ندى على
كشفت تقارير أن ساعة آبل الذكية Apple Watch قد استطاعت مساعدة قسم شرطة فى ولاية تكساس الأمريكية، من تحديد مكان إمرأة مخطوفة والعثور عليها. 

وبحسب تقرير من شبكة Fox 29 San Antonio التليفزيونية فإن فتاة قد أبلغت الشرطة فى ولاية تكساس، باختطاف والدتها، حيث كانت سمعت الفتاة والدتها وهى تتشاجر مع عدد من الأشخاص، وفجأة سمعت الفتاة والدتها وهى تصرخ، ثم اختفت السيدة بعدها. 


وبعد فترة من الوقت استطاعت الأم الاتصال بابنتها لتخبرها أنها مخطوفة من قبل عدد من الأشخاص، وفجأة انقطع الاتصال، وتم فصل ساعة الهاتف المحمول فجأة. 

وأوضح التقرير أن الضباط تمكنوا بعد ذلك من استخدام اتصال خلوي طارئ لتعقب الضحية، حيث  تمكنت ساعة آبل  Apple Watch من إظهار موقع الضحية بدقة ، وعندما وصلت الشرطة ، وجدو السيدة في سيارة في موقف للسيارات ، مع فرار المخطتفين. 

ويُنسب الفضل إلى ميزة Emergency SOS فى ساعة آبل الذكية للمساعدة في تحديد مكان الأشخاص المفقودين والذين تقطعت بهم السبل، كما تتميز الساعة بميزة التعقب والاستفادة من إمكانات الاتصال ، والوصول إلى حالات الطوارئ في أي وقت. 

كما تتميز ساعة آبل الذكية بالتحكم في إعدادات  Siri من خلال الضغط لفترة طويلة على زر Digital Crown دون التحدث على الإطلاق. 

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