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منوعات

والد الطفلة الحقيقية لـ كارتون ماشا والدب: لاحظنا الشبه بالصدفة.. فيديو وصور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:00 م
الطفلة السورية أمل
الطفلة السورية أمل
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أماني إبراهيم
بعد ساعات قليلة من نشر صور الاحتفال بعيد ميلاد طفلة سورية، اجتاحت جلسة التصوير مواقع التواصل الإجتماعي نظرا للشبه الشديد بينها وبين ماشا بطلة مسلسل الرسوم المتحركة للأطفال (ماشا والدب) خاصة أنه يبدو من ملابسها وصور ماشا المعلقة بالاحتفال تعمد الأهل لإظهار هذا الشبه.

تواصل «صدى البلد» مع أحمد محمود والد الطفلة السورية أمل، ويروي تفاصيل الاحتفال الذي تم قبل أيام للاحتفال بعيد ميلادها الثاني بالمنزل في اللاذقية بسوريا حيث يعيشوا.

ظهرت الطفلة أمل بملابس أرجوانية اللون مع غطاء للرأس شبيه تماما لملابس ماشا الكارتونية،  وتم تداول عدد من الصور لها مع صورة ماشا في الخلفية ليظهر الشبه الشديد بينهما، وتقول إحدى المتابعات على صورتها: "كأنها ماشا الحقيقية ابني بيشوفها وينده عليها".

أما عن إعداد الفكرة وتنفيذها، يقول والد الطفلة أمل: "خطرت لنا الفكرة انا وزوجتي ونفذنها بجهود عائلية بسيطة، فالفستان من تفصيل زوجة خالي عبيدة جانودي، والكيك من تنفيذ شقيقته منار محمود، أما الزينة وأجواء الحفلة وتشبيهها بماشا فهي لصديقتهم بشرى طباع، والتصوير لصديقي علاء سعود".

هذه الجهود البسيطة لاقت نجاحا هائلا غير متوقع عبر انتشاره على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي، "رغم جهودنا البسيطة ما اتوقعا يصير هيك ونصير تريند عالفيسبوك" كما قال، لتنشر عنها عدد من وسائل الإعلام السورية وخارج البلاد.


والد الطفلة الحقيقية لـ كارتون ماشا والدب: لاحظنا الشبه بالصدفة.. فيديو وصور
والد الطفلة الحقيقية لـ كارتون ماشا والدب: لاحظنا الشبه بالصدفة.. فيديو وصور
والد الطفلة الحقيقية لـ كارتون ماشا والدب: لاحظنا الشبه بالصدفة.. فيديو وصور
والد الطفلة الحقيقية لـ كارتون ماشا والدب: لاحظنا الشبه بالصدفة.. فيديو وصور
والد الطفلة الحقيقية لـ كارتون ماشا والدب: لاحظنا الشبه بالصدفة.. فيديو وصور
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