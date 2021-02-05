لمخالفة الإجراءات الاحترازية .. تشميع 4 قاعات أفراح في كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، استهدفت التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وغلق قاعات الأفراح المخالفة لقرار رئيس الوزراء.





وتمكنت الحملة، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، من فض حفلات وتشميع 4 قاعات أفراح بمدينة دسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ولمخالفة القرارات الصادرة بهذا الشان.





وأكدت «ماضي» على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات وقاعات الافراح مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.





وناشدت المهندسة عايدة ماضى، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم وذويهم مؤكدة على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.





وشددت رئيس مدينة دسوق على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة وتم تكليف جميع نواب رئيس المدينة والجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.