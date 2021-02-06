توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 6 - 12 فبراير 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت الى الجمعة 6- 12 فبراير 2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تعمل باجتهاد وحماسة تتوجه الى عملك بانتظام وبدون تأفّف او ملل تسهل اعمالك وتنجح معظم المحاولات وستعرف هذا الاسبوع تقدمًا واضحًا في التعامل مع الآخرين كما ستترك أثرًا جيدًا في الاذهان نظرًا لقدراتك الممتازة على التواصل. تسمح لك نوعية الوقت الجيد باقتحام مجال جديد ربما من خلال رغبة اوامر احد الأشخاص. سوف تلبيّك سرعة التنفيذ لديك فكلّ ما تقرّره يتم وكل ما تقوله تفعله. تفكّر وتنفّذ وتقدّم نتائج ممتازة احيانًا ستفخر بنفسك.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

لا تزال تتمتّع بالأجواء السهلة والرومانسية تحتلّ مكانة رفيعة في قلب الحبيب وتستأثر باهتمامه التأثيرات الفلكيّة في اوجها وتتحالف معك لتترك أفضل الانطباعات لدى الآخرينوقد تعيش لقاءات حارة تسمح لك باظهار العواطف الجياشة شرط ألا يكون الحبيب من مواليد برج الحوت لانه في هذه الحالة سيكون متوترًا ومتحفظًا وعلى الأرجح لن يبادلك المشاعر ذاتها، يمرّ الوقت دون أن تشعر بالغيرة القاتلة أو تراودك شكوك جارحة. اغتنم الفرصة لتقرّب من الحبيب لتعزّز الثقة بينكما ولتطرد الهواجس من رأسه ورأسك.









برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تملك طاقات ادارية مميزة وتنفيذية رائعة. هذا الى جانب قدراتك المميّزة على التواصل البناء مع الآخرين فتلمع في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور تعاون. ستكون المرشّح الأفضل والأنسب لقيادة مفاوضات معيّنة والتي قد تحصل في مكان بعيد. لا خوف عليك من المنافسة فأنت تملك أفضل الحجج وأقوى الوسائل للإقناع فبفضل الحظ وقدراتك الشخصيّة المنضبطة سوف تتقدّم على الكثيرين وانت جديرٌ فعلًا بالتهنئة.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

لا تقحم نفسك في نزاعات تعرف مسبقًا أنّه يجب تفاديها كليًا. لا تثر الخلافات لمجرد شعورك بالملل. حاول تنشيط الاوضاع بشكل ايجابي ولا تعلّق على الملاحظات التي تسمعها وتثير حفيظتك في بعض الاحيان. ترّفع عن الضغائر فالجوّ العام بالرغم من ضغوطه ليس سلبيًا وهو يتطلّب انفتاحًا على سير العلاقة أحيانًا. أما العازب فهو يعيش حالات متناقضة فتارة يرغب في لقاء الآخرين وتارة أخرى يقبع في الزاوية خائفًا من الارتباط.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

ضاعف حذرك ولا تسمح لنفسك بالوقوع ضحيّة الناقمين والمخادعين. يحاول احد الاشخاص إقحامك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك حول كفاءتك. لا تقلق! اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أوّل مبادرة استفزازية. لا تخضع للتجربة فهي ستكون قاسية! ولا تعتمد أية وسيلة ملتوية كي لا تعاقب بشّدة. أكمل عملك بهدوء ولا تهمل الواجبات. قد تحتاج الى قسط اكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنهّا سلاح قوي وفعّال.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوعا جميلًا جدًا والسبب يعود الى دعم الزهرة من برج الدلو فلا تبحث عن اعذار لاختلاق المشاكل! بل ابحث عن الوقت لقضاء شهر عسل جديد! ستسمح لك الاجواء العاطفية بتنظيم حياتك الشخصيّة بحيث يتمّ التفاهم الكامل مع الحبيب حول نقاط ساخنة ودقيقة. أما العازب، فهو على موعد مع لقاء شيّق يكسر حاجز العزوبية ليغير المفاهيم القائمة لديه. قد يرغب بالارتباط بعد أن يتعرّف الى أشخاص ناضجين ويلتقي بأزواج سعداء فهنيئًا له!







برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

انت فعلا محظوظ لان الكواكب تدور في مواقع مناسبة جدا ولن تجد افضل من هذا الاسبوع لحصد النجاح او للتحرّك نحوه. او لتسوية قضية عالقة و للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن. الطريق خال تمامًا من الحواجز وكأن الخصم غائب عن الساحة كليًا. عليك اعادة النظر ببعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قرارًا افضل وأسرع حاليًا. تحرّك فكّر وحللّ إذا حان الوقت لتجسيد أمنياتك.أنت مولود جريء وسوف يرافق الحظ جرأتك.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يتوجب عليك التنسيق جيدًا بين متطلبات القلب والعقل. فشؤونك المهنية ومشاغلك أو همومك تثير الشكوك لدى الحبيب الذي قد يتهمّك باهماله وعدم تكريس الوقت الكافي له. أدعوك الى عدم النفور من الحبيب وعدم الانزواء والمقاطعة. لكنّ نواياك الحسنة وعاطفتك الصادقة تجاهه تعيدان الامور الى مجراها الطبيعي. حاول تلطيف الأجواء ربّما مفاجأته بهدية أو دعوته الى العشاء ، أو حتى بمغازلته.









برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

ستكون أنطلاقة اسبوع رائعة لأنّها فعّالة تمامًا. ستنشط خلالها المساعي التي ستكسب طابعًا مهّمًا فتسبق بعض المنافسين وتحتل مركزًا متقّدمًا.إنّ الكواكب متحالفة مع جهودك فلا عجب إذا اسرت بعض الاشخاص بقوة استيعابك وفهمك للمواضيع.سوف تفاجىء الكثيرين بسرعة تصّرفك وانجازك للواجبات. تبادر الى التحرّك وتأخذ على عاتقك بعض المسؤوليات الإضافية لأنّك مقتنع بقدراتك وجهوزيّتك. لكن من الضروري ان تلاحق أعمالك شخصيًّا وأنّ تكرّس لها وقتًا إضافيًا. فالوقت ثمين جدًّا يسمح لك بحلّ المشاكل الطارئة.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

سيكون اسبوعًا متقلبًا جدًا حيث تكثر خلاله النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. قد تبادر الى معاملة الحبيب باستخفاف او كبرياء وربما ترسل إشارات سلبيّة حول علاقتك معه. تبدو انانيًا ومتملكًا بعض الاحيان وتأكلك الغيرة أحيانًا أخرى. حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب أو قد لا يميل الى استعاب مشاعرك الجيّاشة. قد يتهمّك بالانانية والتكبّر وبقصر الرؤية والسذاجة انها فترة سلبية ولا تصلح أبدًا للتحرّش بالحبيب أو استفزازه. هدىء من روعك وفتش عن وسيلة اخرى للتنفيس عن ضغوطك؟



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

ليست في أفضل أوضاعك وقد تعيش فترة نفسية مرهقة تنعكس سلبًا على تصرّفاتك ومن الافضل عدم إثارة الخلافات ومن المستحسن معالجة المشاكل بشكل واضح ونهائي منعًا لتفاقمها لاحقًا قد تنكشف الاسرار والفضائح وتصبح معرّضًا لمهبّ الريح . وضعك متأرجح ولا يسمح بالمجازفة على الإطلاق. لا توظّف أموالك بشكل متهور بل ادرس التفاصيل والمعطيات بدقة. لا تنتظر تجاوبًا مع قضيتك بل تحدّيًا واستفزازًا



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تخيّم على سمائك اجواء لطيفة وايجابية سماؤك صافيةو تتمتّع بأعصاب متينة تسمح لك باجتياز بعض الحواجز لملاقاة الحبيب ولو في منتصف الطريق. فإذا كنت مرتبطًا، سوف تنمو العلاقة وتزدهر، فأنت بطبعك ولو في منتصف الطريق، فأنت بطبعك اجتماعيّ تنظر الى الناس بإيجابية وستلمع مواهبك الديبلوماسية لتزيد الروابط متانة كما يكافئك الحبيب بدعمه ووقوفه الى جانبك ساعة الحاجة. لا تشدّد الآن على استقلاليتك، اترك الباب مفتوحًا للحوار والنقاش واسمح للحبيب بأن يشدّد هو على بعض مطالبه.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

ملتزم تمامًا بواجباته ومستعدّ للقيام بها على اكمل وجه وحتّى النهاية تريد تحسين صورتك وترغب في محو آثار الفترة السابقة. لن تواجه ضغوطًا صعبة لكن عليك المحافظة على حسن أدائك حتى اللحظة الاخيرة فانت لا تزال تحت المجهر. في جميع الاحوال لا تتأفّف إذا كثرت اعمالك ولا تخرج مسرعًا قبل نهاية دوام عملك. أظهر اهتمامًا صادقًا بمصلحة المؤسسة كما عليك المثابرة وتكرار المحاولة والامتناع عن فرض الاوامر يجب عبور هذه الفترة بهدوء وسلام ثم لكل حادث حديث!

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

اسبوع مناسب للخروج من صمتك وعزلتك وربّما لتبادل العواطف والخواطر الحميمة. ستجد في حبيبك دعمًا وتعاطفًا لا سّيما إذا كانت العلاقة متينة وقديمة. قد يساعدك في ايجاد حلّ لأزمة معيّنة فيوظّف طاقاته في اتجاهك. سيكون الصديق المخلص وسيبرهن لك عن حبّه ونواياه الحسنة. هذا لا يعني أن بإمكانك الوثوق بأيّ كان إفتح عينيك جيّدًا، فإنني اتكلم فقط عن العلاقة القديمة والمتينة.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تدور عجلة العمل من جديد بالاتجاه الصحيح. تتحسّن الاحوال ويخف الضغط بشكل ملموس. فبعد عواصف الفترة الماضية تنقشع سماؤك وتبدأ المشاريع بالتقدّم بعون وثبات. إن وضعك النفسي ثابت كما أن طباعك مستقرة، الامر الذي يشجعك على اقتحام المجالات التي توقّفت او فشلت مؤخرًا والعمل على انقاذ ما يمكن انقاذه. فالدروب سهلة في جميع الاتجاهات. قد تضطر الى الاعتذار عمّا بدر منك من تصرفات مسيئة او العودة عن قرار ما. لا باس المهم أن تبدأ بالتقدّم.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوعا معاكسًا ومشاكسًا بحيث أنّه يقلب المعطيات رأسًا على عقب فتظهر أنت بدور المخطئ والأناني والظالم لتحلّ عليك الانتقادات اللاذعة والتهديدات تختل موازين القوى قد تخسر ورقة مهمّة نتيجة لتسرّعك وكلامك الفظّ الطائش، وربّما تخسر ثقة الحبيب فيتحفّظ ويبتعد بعض الشيء. تمهّل، هدئّ من روعك! حلّل الوضع بتجرّد وكن صادقًا مع نفسك حتّى ولو آلمتك الحقيقة لن تكون العلاقة المتينة في خطر لكنّها قد تتعرّض لضربات موجعة ومن المستحسن عدم إضعافها على الإطلاق. فلماذا تجازف ؟

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تكون انطلاقة الاسبوع سليمة تعمل الكواكب لصالحك بعد أن تعثّرت خطاك قليلًا في الايام الماضية وها انت تتقدّم بخطى ثابتة ونظرة واعية الى الامام. لا يناسبك الهدوء فأنت تملّ بسرعة فلا عجب اذا سارعت لتنشيط الأوضاع وتوسيع التحرّك.تتحرر من القيود السابقة فأنت الآن فعلًا حرّ طليق بعد أن وصل القمر الى برجك كما ستساهم الشمس في الدلو الصديق في تلطيف الأجواء وتحسين النتائج وحشد الدعم المادي والمعنوي.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يرافقك مناخ عاطفي جيّد شرط التحكّم بالعواطف والانفعالات القوية فإذا كنت مرتبطًا ستقرب المسافة بين الطرفين وقد تتمّ المصالحة وتسوية الأمور المتأرجحة. وهي فترة مؤاتية لتهدئة الخواطر ولجمع الشمل من جديد اذ أنّ الظروف تسمح بإعادة تقييم الأوضاع من منظار إيجابي وتخطي العراقيل بموضوعية. العازب سوف يعيش فترة جميلة واعدو وحافلة باللقاءات او الاتصالات الناجحة. يتمتّع بجاذبية كبيرة والتي اذا كانت مصحوبة بالرصانة والهدوء

برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

قد تكثر الاعباء بشكل لا يسمح لك بالتقاط أنفاسك، فأنت مشغول جدًا وقد تشعر بالتعب منذ لحظة استيقاظك لا تتذّمر في هذه الحالة كن قنوعًا فلا بد وأن يحالفك الحظ عندما تصل الفرصة. سوف تحتاج الى بعض الحوافز المنشطة والى رادع يمنعك من الانفعال فلا تنجرف وراء استفزاز البعض بل هدىء من روعك واكمل مسيرتك. كذلك احذرك من العشوائية والاستخفاف بالواجبات. إذ يجب عليك تنفيذها بصورة كاملة تمالك أعصابك ولا توجّه كلامًا قارصًا لأحد

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

اذا كنت تنتظر جوابًا حاسمًا من حبيبك لا اعتقد انكّ ستحصل عليه إنّ الجوّ غير مناسب للقيام بخطوات تتطلّب اجوبة او ردًا او حسمًا. يقول لك الفلك إهدأ واترك الوقت يمرّ على هواه. اغتنم الفرصة لكي تحلّل الأوضاع المتقلّبة ولكي تقيم امرًا او لتضع خطّة للتحرّك. المهمّ ألا تأخذ قرارًا حاسمًا نحو تغيير معيّن انّ الجوّ هادئ وهو يصلح لعقد لقاءات دافئة مع الحبيب. ابتعد عن الأجواء الصاخبة واكتف بالقليل امّا إذا شعرت فعلًا بالملل فلا بأس بعطلة رومانسية قصيرة لتجديد قسم الحب والوفاء ولايقاظ شعلة العواطف.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

حتّى ولو تأجّلت بعض المساعي إلاّ أن الأمور ستسير بشكل جيّد وتبدو النتائج ايجابية. فتأثيرات المثلث الفلكي الهوائي واعدة ومناسبة لإنهاء أمر قديم او عالق تبدأ الاتصالات بإعطاء النتائج وتبدأ عجلة العمل بالدوران السريع. توقّع سفرًا او رحلة لحضور مؤتمر او للمشاركة في ورشة عمل. لا أعدك بالأرباح الطائلة لكنّ سيطمئن بالك فتنام قرير العين وتقوم بأداء واجباتك مسرورًا ونشيطًا.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

اسبوع رائع ومناسب للزواج والارتباط اذا كانت لديك نية في الاستقرار، إن وجود الزهرة في برجك تعلن بداية الطريق نحو اهداف مهمّة ورئيسيّة ولهذا السبب فقد يلتقي العازب بمن يلفت احساسه ويسلب قلبه.

اما اذا كنت مرتبطًا فهذا اسبوع ممتاز لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر باستطاعتك ان تعيش شهر عسل جديد فتنعش العواطف الدفينة الجياشة وتجدّدها بثقة تامة. قد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته الحميمية.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

اعتمد الوقاية والحذر، خذ جميع التدابير لحماية مصالحك من التأرجح وربّما التراجع أو التدهور إنّ الجوّ عاصف فعلًا فهمك وتتأزم الامور لتصل الى طريق مسدود. قد تخسر صفقة أو مساومة نتيجة عنادك السلبي. فأنت متمسك بآرائك وترفض تقديم التنازلات. ليس الوضع الفلكي مناسبًا لهكذا مواقف فالجوّ ينذر بالخطر وقد تهدّد جهودك وجهودك حلفائك بالفشل. ليس الخطأ منك فقط، فالظروف قد لا تسمح للطرف الآخر بالتساهل، بل قد تزيد من تشدّده لتتأزم الاوضاع وتصل الى نهاية فارغة.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

لا بدّ وانّك تستنتج حتى الآن امكانية تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظًا ومحاورًا لبقًا. فكوكب الزهرة لا يزال يتنقّل في برج الدلو ، وبالتالي لا تزال تأثيراته ضاغطة ولها وقع سلبيّ على اسلوب تعاملك مع الحبيب. لهذا السبب، سوف تتناقض التأثيرات فتارة يحتّد الخلاف وتارة أخرى تعمد الى تلطيف الجوّ فيحتار الحبيب في كيفية التعامل معك، الامر الذي قد يربك الوضع ويؤدي الى تأرجحه.