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مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. توقعات الأبراج خلال شهر فبراير.. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد.. زيوت تخفف الصداع النصفي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:01 م
الجبن الريكفورد
الجبن الريكفورد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

البيتزا من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكبار و الصغار ، نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، حيث يمكن أن تقدم البيتزا بعض العناصر الغذائية عند تقديمها بالشكل الصحيح ، ولكن عند الإفراط في تناول البيتزا قد تواجه بعض الآثار الجانبية والتي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بصحتك.

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه حتى اليوم توجد ٥ لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن الجديد منها لقاحات تعتمد علي تقنية الحمض النووي الجديدة mRNA أو جزء من بروتين الڤيروس.

يهتم الكثيرون من الأشخاص بمتابعة الأبراج وما تحمله لهم بالأخص مع بداية كل شهر لمعرفة هل سيكون شهرًا إيجابيًا ومن سيواجه بعض التحديات والصعوبات في حياته.

7 أعراض لمرض الغدة الدرقية يجب ألا تتجاهله فهي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي ، ودرجة حرارة الجسم ، ومعدل النبض. إذا تعطل عملها ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على أعضائك: الكبد والأمعاء والكلى والجهاز التناسلي والقلب وحتى الدماغ.


5 أشياء من الأفضل تجنبها بعد تناول الطعام إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد لتعرفى ما يجب ولا يجب أن نفعله بعد الوجبة ولماذا وفقا لموقع برايت سايد.

جرثومة المعدة  أو هيليكوباكتر بيلوري هى بكتيريا مسؤولة عن ما يصل 80 في المئة من قرحة المعدة إليك علاجات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة 



قالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن الجبن الريكفورد أو الجبن الأزرق  يصنع من حليب الضأن ماعز أو الأغنام و يتم حقن فطر البنيسيليوم ريكفورتي فيها بمحاقن خاصة لذا تتكون الثقوب فيها اما من المحاقن أو بشكل طبيعي وفي الحالتين تكون أمنة وليس لها ضرر.

تستخدم الزيوت الأساسية بشكل شائع كعلاجات منزلية لأنواع مختلفة من الأمراض، فعالميًا يجري استخدامها  كمضاد للالتهابات، كما يجري استخدامها كمادة مهدئة ومطهرة. 
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