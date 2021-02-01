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مرأة

لا تغفلها.. 7 أعراض لمشاكل الغدة الدرقية انتبه إليها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
7 أعراض لمرض الغدة الدرقية يجب ألا تتجاهله فهي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي ، ودرجة حرارة الجسم ، ومعدل النبض. إذا تعطل عملها ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على أعضائك: الكبد والأمعاء والكلى والجهاز التناسلي والقلب وحتى الدماغ.
إليك وفاق لموقع  برايت سايد قائمة بالأعراض وفقا لموقع برايت سايد التي يجب ألا تغفل عنها إذا كنت تريد تجنب مشاكل صحية خطيرة!

 
التعب والتهيج
يمكن أن يؤثر مرض الغدة الدرقية على مستويات الطاقة والمزاج. يسبب قصور الغدة الدرقية الشعور بالتعب وفقدان القوة ، مصحوبًا بمشاكل متكررة في النوم والتهيج.

التغيرات في معدل ضربات القلب
تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على جميع أعضاء الجسم تقريبًا ويمكن أن تغير معدل ضربات القلب. قد يلاحظ الأشخاص المصابون باضطراب الغدة الدرقية حديث الظهور أن تواتر ضربات القلب لديهم قد أصبحت أقل من المعتاد أو على العكس من ذلك قد زادت بشكل كبير .

فقدان أو زيادة الوزن بشكل كبير
يعد التغيير الكبير في الوزن أحد أكثر أعراض مرض الغدة الدرقية شيوعًا خاصة  زيادة أو نقصان في الوزن الذي يحدث في فترة قصيرة من الزمن

جفاف الجلد والأظافر الهشة
يمكن أن تكون البشرة الجافة المصابة بالحكة علامة على وجود مشاكل في الغدة الدرقية. وبالمثل ، يجب أن تشعر بالقلق إذا أصبحت أظافرك هشة مع ظهور خطوط عمودية واضحة على طول السطح.

مشاكل حرارة الجسم
يمكن أن يضعف مرض الغدة الدرقية قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته. قد تشعر بقشعريرة أو ، على العكس من ذلك ، تعرق شديد ونفور من الحرارة.

تورم العنق
يعد تورم منطقة الرقبة أو تضخمها علامة واضحة على وجود مشاكل في الغدة الدرقية. تأكد من الانتباه لمثل هذه الأعراض!

آلام العضلات والنوبات
قد تشمل مظاهر قصور الغدة الدرقية آلامًا في أجزاء مختلفة من الجسم. في معظم الحالات ، ترتبط هذه الأعراض بتورم العضلات أو وجود ورم يضغط على الأعصاب.

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