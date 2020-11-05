احذر .. تحول الغدة الدرقية الحميدة لهذا الورم الخبيث

بناء على توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الغدة

مع علامات اشتباه عالية من خلال الأشعة يجب

الأشعة والخزعة خلال١٢ شهرا تحسبا لوجود ورم سرطاني.





وقالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية إن العقد الحميدة مع علامات اشتباه متوسطة أو منخفضة يجب إعادة الأشعة خلال١٢-٢٤شهرا.





وتابعت أنه ‏حسب الدراسات خطر الورم السرطاني في العقد التي تم تشخيصها على أنها حميدة يتراوح من0-3% ولكن هناك مفهوما خاطئا.





وعرضت بعض المعلومات عن المرض:









- العقد الغدة الدرقية الحميدة تتحول مع مرور الوقت الي اورام سرطانية ‏اذا نتيجة الخزعة حميدة فلا خوف ان شاء الله





- ‏عمل الخزعة تحول العقد الحميدة الي اورام سرطانية وهذا غير صحيح.





وكشفت عن موعد باستئصال عقد الغدة الدرقية جراحيا أو بالتردد الحراري اذا انها حميدة من خلال الخزعة :





- ‏حوالي٩٠٪ من العقد حميدة

- ‏غالبا لا يتطلب علاج العقد الحميدة الا في حالة انها تسبب أعراض

- ‏صعوبة البلع ضيق التنفس بحة في الصوت عدم ارتياح جمالي

إعادة