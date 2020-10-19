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مرأة

قبل أن تصيب قلبك.. أعراض تحذيرية لقصور الغدة الدرقية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد فرط  الغدة الدرقية   من الأمراض التى يصعب تجاهلها ويتسبب فى عدد من المضاعفات الخطيرة وهى مشاكل في القلب وهشاشة العظام والمشكلات فى العيون والتشوش في الرؤية إليك أسباب الإصابة بقصور الغدة الدرقية وأعراض فرط الغدة الدرقية

وغفا لموقع هيلث عند حدوث خلل فى الغدة يؤثر على الجسم ككل أما عند حدوث زيادة فى نشاط الغدة الدرقية، فينقص الوزن سريعا للمريض وتكون العصبية أزيد وضربات قلب زيادة.

أعراض تحذيرية  لقصور الغدة الدرقية

وهناك العديد من الأعراض التحذيرية  لقصور الغدة الدرقية إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث وهى الأعياء وضعف التركيز ةوالإصابة بالأمساك


واحتباس السوائل وآلام العضلات والمفاصل  وزيادة في حركات الأمعاء وخلل فى ضربات القلب

علاج الغدة الدرقية:

يمكن إعطاء الأدوية لتحل محل هرمون الغدة الدرقية المفقود في حالة قصور الغدة الدرقية. يتم إعطاء هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي في شكل حبوب عن طريق الفم.

يمكن للنظام الغذائى علاج مشاكل الغدة الدرقية وتعد أبرز الأطعمه التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية  وأبرزها المكسرات : 

والتى تعتبر  مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية كذلك الاسماك ف تعتبر مصدر جيد لليود المهم للغدة الدرقية
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