بدون أدوية.. 6 حيل سريعة للتحكم فى الغدة الدرقية

ويمكن أن يؤدي

إلى فقدان الشعر وآلام العضلات والضعف الجنسي والاكتئاب والعقم كما أن أكثر من 60% من الناس، وخاصة النساء، يعانون من مشكلة الغدة الدرقية .

تعد الغدة الدرقية من أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء

أعرا ض تحذيرية كثيرة لقصور الغدة الدرقية إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث أهمها الشعور بالأعياء وضعف التركيز واحتباس السوائل وعدم تحمل الحرارة وزيادة التعرق ومشاكل التركيز وفقدان الوزن غير المقصود



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علاج الغدة الدرقية:

يمكن إعطاء الأدوية لتحل محل هرمون الغدة الدرقية ويمكن استخدام الأدوية لتقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية أو منع إطلاقه من الغدة.





يمكن إعطاء أدوية أخرى للمساعدة في إدارة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، مثل زيادة معدل ضربات القلب وإذا لم يتم السيطرة على فرط نشاط الغدة الدرقية بالأدوية ، فيمكن إجراء الاستئصال الإشعاعي

يمكن للنظام الغذائى علاج مشاكل الغدة الدرقية إليك أبرز الأطعمه التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية.