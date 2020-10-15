AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. 6 حيل سريعة للتحكم فى الغدة الدرقية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
تعد الغدة الدرقية من أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعر وآلام العضلات والضعف الجنسي والاكتئاب والعقم كما أن أكثر من 60% من الناس، وخاصة النساء، يعانون من مشكلة الغدة الدرقية .

أعراض تحذيرية كثيرة لقصور الغدة الدرقية إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث  أهمها الشعور بالأعياء  وضعف التركيز واحتباس السوائل وعدم تحمل الحرارة وزيادة التعرق ومشاكل التركيز وفقدان الوزن غير المقصود

اقرأ أيضًا:

علاج الغدة الدرقية:

يمكن إعطاء الأدوية لتحل محل هرمون الغدة الدرقية ويمكن استخدام الأدوية لتقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية أو منع إطلاقه من الغدة.


يمكن إعطاء أدوية أخرى للمساعدة في إدارة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، مثل زيادة معدل ضربات القلب وإذا لم يتم السيطرة على فرط نشاط الغدة الدرقية بالأدوية ، فيمكن إجراء الاستئصال الإشعاعي

يمكن للنظام الغذائى علاج مشاكل الغدة الدرقية إليك أبرز الأطعمه التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

1- المكسرات : مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية 
.
2-البيض : يحتوي  على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية 
.
3- الدجاج ولحم البقر :بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك
تعتبر اللحوم مهمة لك 

4- الخضروات الورقية : تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية 

5- الفراولة : تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة 

6- الأسماك : تعتبر مصدر جيد لليود المهم للغدة الدرقية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية.. أطعمة وعادات لعلاج الغدة الدرقية

علاج الغدة الدرقية.. ومتى نلجأ للجراحة

تؤثر على التمثيل الغذائي.. اكتشف أعراض أشهر أمراض الغدة الدرقية "القصور والفرط".. وطرق العلاج المناسبة

لا تستغني عن تناولها.. 7 أطعمة لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

يصيبك بالتعب المستمر.. احذر من نقص هرمون الغدة.. أعراض تكشف زيادته بدون أدوية.. وأطعمة وعادات لعلاجه

باحثة: اليود عنصر كيميائي طبيعي يساعد على تحسين أداء الغدة الدرقية

ترشيحاتنا

لفظ خارج.. سميرة عبد العزيز: رفضت شتيمة ممثل بأمه وغيرت السيناريو.. فيديو

بعد إقصاء فريقه من كأس مصر .. رمضان صبحي أكبر الخاسرين من هزيمة بيراميدز

زعلانة على الرجولة.. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

حجمه لا يُرى.. أقوى كائن حي على كوكب الأرض

أول صورة من مسلسل «الاختيار 2».. كريم عبد العزيز بلوك جديد

فتاة تبكي على الهواء.. فقدت بصري خلال جلسة تنظيف بشرة بالليزر ومليش غير ربنا والقانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهقة تلقى مصرعها يوم عيد ميلادها بسبب هدية قاتلة من حبيبها

مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة