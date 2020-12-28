احترس منها .. 5 أطعمة تضر الغدة الدرقية

تناول الأدوية ضروري للمساعدة في استعادة مستويات الغدة الدرقية الصحية ، إلا أن هناك بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التي قد تساعد في دعم صحة الغدة الدرقية عندما تتبع نظامًا غذائيًا صديقًا للغدة الدرقية ، قد تنخفض شدة الأعراض ، مما يسمح لك بتجربة نمط حياة أكثر نشاطًا كما أن تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي أرخص بكثير من الاعتماد على الأدوية.





بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية ، لا يوجد نظام غذائي خاص ولكن يساعد تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة المغذية على ضمان حصول جسمك على العناصر الغذائية التي يحتاجها لتحسين صحة الغدة الدرقية وتحفيز إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.





ووفقا لما ذكره موقع " .healthbenefitstimes " هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها يمكن أن تتداخل الأطعمة المذكورة أدناه مع تحويل T4 إلى T3 ، مما يؤثر سلبًا على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وقد يتسبب في التهاب الغدة الدرقية.





فول الصويا: يحتوي فول الصويا على فيتويستروغنز ، والتي يمكن أن تمنع تنشيط إنزيم ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، يمكن أن تزيد الايسوفلافون الموجودة في الصويا من خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية ، ومع ذلك ، وجدت إحدى الدراسات أنه على الرغم من أن فول الصويا لا يؤثر على هرمونات الغدة الدرقية ، إلا أنه يمكن أن يرفع مستويات الهرمون المنبه للغدة الدرقية بشكل معتدل. ومن ثم ، فإن تناول الكثير من منتجات فول الصويا يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص أدوية الغدة الدرقية.





الخضراوات الصليبية: تحتوي الخضراوات الصليبية النيئة على كميات كبيرة من الألياف ، والتي يمكن أن تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية إذا كان هناك شخص ما يعاني من نقص اليود وتشمل الأمثلة على الخضروات الصليبية الملفوف والبروكلي واللفت والبوك تشوي وبراعم بروكسل واللفت والقرنبيط ويمكن لهذه الخضروات ، في حالتها النيئة ، أن تمنع قدرة الجسم على امتصاص واستخدام اليود ، وهو أمر ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، وإذا كنت ستأكل الخضروات الصليبية ، فمن المفيد طهيها هذا يقلل من الآثار السلبية على وظيفة الغدة الدرقية.





الجلوتين: الغلوتين هو بروتين موجود في مجموعة متنوعة من الحبوب ، بما في ذلك القمح والجاودار والشعير يمكن أن يتسبب الغلوتين في تهيج الجهاز الهضمي وتقليل قدرة الجسم على امتصاص واستخدام أدوية الغدة الدرقية والجلوتين في الواقع يحاكي هرمون الغدة الدرقية وغالبًا ما يؤدي إلى أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية ، لذلك يوصى بالقضاء على الغلوتين وإجراء الاختبارات لمعرفة ما إذا كان لديك مرض الاضطرابات الهضمية، ويقلل تناول نظام غذائي خالٍ من الغلوتين من الالتهاب الجهازي وقد يوفر فوائد عديدة للغدة الدرقية.





إذا اخترت تناول منتجات الجلوتين ، فاختر الاستمتاع بها بعد عدة ساعات من تناول دواء الغدة الدرقية، يمنح هذا جسمك وقتًا كافيًا لامتصاص واستخدام هرمونات الغدة الدرقية الاصطناعية بشكل صحيح.





الأطعمة الدهنية: للدهون غير الصحية تأثير سلبي متتالي على الجسم ، بما في ذلك الغدة الدرقية، تعطل الدهون قدرة الجسم على امتصاص الأدوية ويمكن أن تتداخل مع قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، لذا يجب الحد من تناول اللحوم الدهنية والزبدة والسمن والمايونيز بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المقلية.





الأطعمة المصنعة: تميل الأطعمة المصنعة إلى احتواء كميات زائدة من الصوديوم عندما يعاني الفرد من قصور الغدة الدرقية ، يزداد خطر إصابته بارتفاع ضغط الدم، يزيد تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، فإذا كنت ستأكل أطعمة مصنعة ، اقرأ الملصق وابحث عن خيارات منخفضة الصوديوم.



