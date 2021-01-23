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مرأة

اكتشفها قبل المضاعفات.. أعراض الغدة الدرقية

السبت 23/يناير/2021 - 02:32 م
اكتشفها قبل المضاعفات
اكتشفها قبل المضاعفات .. اعراض الغدة الدرقية
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اسماء محمد
الغدة الدرقية تقع فى رقبة الانسان وشكلها يشبه الفراشة وتلعب دور كبير جدا في عملية التمثيل الغذائي ولذلك تؤثر بشكل كبير على صحة ووزن الانسان ومن ثم يجب الاهتمام بها واكتشاف اعراضها بسرعة لتجنب التعرض لاى مشاكل او مضاعفات.
 
قدم موقع " برايت سايد " اهم اعراض خلل الغدة الدرقية التى يجب معرفتها لتجنب التعرض لمضاعفات صحية خطيرة.

التعب والتهيج
يمكن أن يؤثر مرض الغدة الدرقية على مستويات الطاقة والمزاج. يسبب قصور الغدة الدرقية الشعور بالتعب وفقدان القوة ، مصحوبًا بمشاكل متكررة في النوم والتهيج.

التغيرات في معدل ضربات القلب
تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على جميع أعضاء الجسم تقريبًا ويمكن أن تغير معدل ضربات القلب. قد يلاحظ الأشخاص المصابون باضطراب الغدة الدرقية حديث الظهور أن تواتر ضربات القلب لديهم قد أصبحت أقل من المعتاد أو على العكس من ذلك قد زادت بشكل كبير .

فقدان أو زيادة الوزن بشكل كبير
يعد التغيير الكبير في الوزن أحد أكثر أعراض مرض الغدة الدرقية شيوعًا. ل زيادة أو نقصان في الوزن الذي يحدث في فترة قصيرة من الزمن قد يعني منخفضة جدا أو مرتفعة جدا على مستوى هرمونات الغدة الدرقية.

جفاف الجلد والأظافر الهشة
يمكن أن تكون البشرة الجافة المصابة بالحكة علامة على وجود مشاكل في الغدة الدرقية. وبالمثل ، يجب أن تشعر بالقلق إذا أصبحت أظافرك هشة مع ظهور خطوط عمودية واضحة على طول السطح.

مشاكل تنظيم درجة حرارة الجسم
يمكن أن يضعف مرض الغدة الدرقية قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته. قد تشعر بقشعريرة أو ، على العكس من ذلك ، تعرق شديد ونفور من الحرارة.

تورم العنق
يعد تورم منطقة الرقبة أو تضخمها علامة واضحة على وجود مشاكل في الغدة الدرقية. تأكد من الانتباه لمثل هذه الأعراض.

آلام العضلات والنوبات
قد تشمل مظاهر قصور الغدة الدرقية آلامًا في أجزاء مختلفة من الجسم. في معظم الحالات ، ترتبط هذه الأعراض بتورم العضلات أو وجود ورم يضغط على الأعصاب.

كيف تتحقق من وظيفة الغدة الدرقية في المنزل
على الرغم من أن طريقة فحص الغدة الدرقية هذه بعيدة عن الكمال ، إلا أنها سهلة التنفيذ وغير ضارة تمامًا بصحتك. في الفترة بين الساعة 22:00 والساعة 00:00 ، تناول محلول اليود بنسبة 5٪ وضع شبكة من اليود على معصميك، في الصباح ، تحقق مما إذا كان اليود لا يزال موجودًا. إذا اختفت الشبكة ، فهذه علامة على نقص اليود.

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