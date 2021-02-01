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جمال شعبان: لا يوجد لقاح فعال ضد كورونا بنسبة 100٪؜ والأفضل الصيني

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه حتى اليوم توجد ٥ لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن الجديد منها لقاحات تعتمد علي تقنية الحمض النووي الجديدة mRNA أو جزء من بروتين الڤيروس.

وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاح الصيني الوحيد بالتقنية التقليدية ڤيروس تم قتله لتحفيز جهاز المناعة، وأنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة ١٠٠٪؜ مما يعني أن احتمالات الإصابة قائمة بعد أخذ أي لقاح.

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وتابع:"لا يوجد ضمان باستمرارية الأجسام المناعية  أكثر من شهور إلي عام واحد، درجة الأمان مقبولة في خلال المدة المذكورة، كل اللقاحات تعطي علي جرعتين بينهما من أسبوعين إلي ٣ أسابيع، ماعدا لقاح چونسون يعطي في جرعة واحدة وليس له طريقة معينة لحفظه".

وقال "إن الفئات العمرية المستبعدة من التطعيم باللقاح أقل من ١٨ عاما والأكثر من ٦٥ عامًا، وأن إعطاء اللقاح ليس إجباريا حتي هذه اللحظة
استفت قلبك وإن أفتوك وأفتو، أنا أكثر ارتياحا للقاح الصيني لأنه يتبني التقنية التقليدية المجربة وهأخده عندما تتاح لي الفرصة، بالإضافة إلي ذلك مازالت الإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد ونظافة عنصرا مهما للوقاية."

واختتم عميد معهد القلب حديثه،قائلا:"إن ڤيروس كورونا لم ينته،وأنتج ٥ سلالات جديدة بعد سلالة ووهان وأخطرها التي توجد بـجنوب إفريقيا".

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