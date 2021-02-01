تسبب كوارث صحية.. 5 أشياء تجنبيها بعد تناول الطعام

5 أشياء من الأفضل تجنبها بعد تناول الطعام إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد لتعرفى ما يجب ولا يجب أن نفعله بعد الوجبة ولماذا وفقا لموقع برايت سايد.
أفضل وقت لبدء إجراءات المياه هو 30 دقيقة بعد الوجبة.
سيكون من الأفضل للبالغين تناول فنجان من القهوة ، على العكس من ذلك ، لا ينبغي شربه على معدة فارغة
يتفق الخبراء على أنه من الأفضل الذهاب إلى الفراش بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل.
التدخين
تشارك جميع أجهزة الجسم تقريبًا أثناء عملية الهضم النشطة. في هذه المرحلة ، سيتم امتصاص النيكوتين بقوة مضاعفة ، مما يزيد بشكل كبير من جميع آثاره الضارة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن التبغ يمكن أن يمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم والفيتامينات C و D ، مما يلغي تأثير حتى أكثر الوجبات الصحية.
بالطبع من الأفضل الإقلاع عن التدخين تمامًا. ولكن إذا كنت تدخن باستمرار ولا تزال غير قادر على رفض سيجارة بعد تناول الطعام ، فامنح جسمك 20 دقيقة على الأقل بدون تبغ.
الاستحمامعندما نستحم أو نستحم ، تزداد درجة حرارة أجسامنا قليلًا. للتعامل مع هذا ، يرسل الجسم القليل من الدم إلى الجلد أكثر من المعتاد. هذا يمكن أن يعطل عملية الهضم ويبطئ عملية التمثيل الغذائي.
أفضل وقت لبدء إجراءات المياه هو 30 دقيقة بعد الوجبة.
شرب الشايبالنسبة للبعض منا ، يعتبر كوب الشاي الساخن بعد الأكل جزءًا لا يتجزأ من الوجبة. لكن يتداخل الشاى مع امتصاص الحديد ، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في جسم الإنسان. لذلك ، يجب على الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد تجنب شرب الشاي خلال ساعة من تناول الطعام
سيكون من الأفضل للبالغين تناول فنجان من القهوة ، على العكس من ذلك ، لا ينبغي شربه على معدة فارغة
النومإن الأسطورة القائلة بأن تناول الطعام قبل النوم هو سبب مباشر لزيادة الوزن تبددت منذ فترة طويلة. ومع ذلك ، من الواضح أننا لا ينبغي أن نتجاهل بقية الضرر الذي يمكن أن يسببه. النوم على معدة ممتلئة يسبب بعض المضايقات مثل مشاكل الهضم الحموضة ، والتجشؤ ، والحموضة العالية. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن النوم المنتظم بعد الغداء أو العشاء مباشرة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
يتفق الخبراء على أنه من الأفضل الذهاب إلى الفراش بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل.
التدخين
تشارك جميع أجهزة الجسم تقريبًا أثناء عملية الهضم النشطة. في هذه المرحلة ، سيتم امتصاص النيكوتين بقوة مضاعفة ، مما يزيد بشكل كبير من جميع آثاره الضارة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن التبغ يمكن أن يمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم والفيتامينات C و D ، مما يلغي تأثير حتى أكثر الوجبات الصحية.
بالطبع من الأفضل الإقلاع عن التدخين تمامًا. ولكن إذا كنت تدخن باستمرار ولا تزال غير قادر على رفض سيجارة بعد تناول الطعام ، فامنح جسمك 20 دقيقة على الأقل بدون تبغ.