ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تسبب كوارث صحية.. 5 أشياء تجنبيها بعد تناول الطعام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
5 أشياء من الأفضل تجنبها بعد تناول الطعام إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد لتعرفى ما يجب ولا يجب أن نفعله بعد الوجبة ولماذا وفقا لموقع برايت سايد.
الاستحمام
عندما نستحم أو نستحم ، تزداد درجة حرارة أجسامنا قليلًا. للتعامل مع هذا ، يرسل الجسم القليل من الدم إلى الجلد أكثر من المعتاد. هذا يمكن أن يعطل عملية الهضم ويبطئ عملية التمثيل الغذائي.
أفضل وقت لبدء إجراءات المياه هو 30 دقيقة بعد الوجبة.

شرب الشاي
بالنسبة للبعض منا ، يعتبر كوب الشاي الساخن بعد الأكل جزءًا لا يتجزأ من الوجبة. لكن  يتداخل الشاى مع امتصاص الحديد ، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في جسم الإنسان. لذلك ، يجب على الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد تجنب شرب الشاي خلال ساعة من تناول الطعام

سيكون من الأفضل للبالغين تناول فنجان من القهوة ، على العكس من ذلك ، لا ينبغي شربه على معدة فارغة

النوم
إن الأسطورة القائلة بأن تناول الطعام قبل النوم هو سبب مباشر لزيادة الوزن تبددت منذ فترة طويلة. ومع ذلك ، من الواضح أننا لا ينبغي أن نتجاهل بقية الضرر الذي يمكن أن يسببه. النوم على معدة ممتلئة يسبب بعض المضايقات مثل مشاكل الهضم الحموضة ، والتجشؤ ، والحموضة العالية. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن النوم المنتظم بعد الغداء أو العشاء مباشرة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
يتفق الخبراء على أنه من الأفضل الذهاب إلى الفراش بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل.

التدخين
تشارك جميع أجهزة الجسم تقريبًا أثناء عملية الهضم النشطة. في هذه المرحلة ، سيتم امتصاص النيكوتين بقوة مضاعفة ، مما يزيد بشكل كبير من جميع آثاره الضارة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن التبغ يمكن أن يمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم والفيتامينات C و D ، مما يلغي تأثير حتى أكثر الوجبات الصحية.

بالطبع من الأفضل الإقلاع عن التدخين تمامًا. ولكن إذا كنت تدخن باستمرار ولا تزال غير قادر على رفض سيجارة بعد تناول الطعام ، فامنح جسمك 20 دقيقة على الأقل بدون تبغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 مخاطر.. ماذا يحدث عند الإفراط في شرب الشاي الأخضر؟

20 طريقة للتخلص من آلام الغازات

علاج كثرة الغازات.. أعشاب وتمارين فعالة للتخلص من مشاكل الهضم

في اليوم العالمي للشاي.. تعرف على الدول المنتجة له وأضرار الإفراط في تناوله

شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول أكثر من 3 أكواب شاى

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء من كل داء.. 10 أدوية ربانية.. رددها لمن تريد

كرم جبر يعتذر على الهواء لسيدة المحلة: ما حدث جريمة

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

لاعتقاد غريب.. أم تطبخ مشيمتها بعد الولادة وتتناولها على الغداء.. صور

فقدت الذاكرة لكنها تذكرت اسمه.. تامر حسني ينقذ حياة إحدى معجباته

أدعية في جوف الليل.. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. عروس تضع عريسها في موقف محرج بسبب «حبها القديم».. شاهد

لاعتقاد غريب.. أم تطبخ مشيمتها بعد الولادة وتتناولها على الغداء.. صور

عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور