توقعات الأبراج وحظك اليوم 2/2/2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع وإليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 02 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحة الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك.





:برج الحمل

مهنيًا: قد يحمل هذا اليوم إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال





عاطفيًا: يشير هذا اليوم الى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجًا وتألّقًا على حياتك العاطفية





صحيًا: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين

برج الثور:

مهنيًا: تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء





عاطفيًا: لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيدًا جدًا، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريك





صحيًا: من الأفضل القيام بين حين وآخر بفحوص روتينية للتأكد من سلامة الجسم





برج الجوزاء:

مهنيًا: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك





عاطفيًا: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصًا عاطفية جديدة تنفتح أمامك





صحيًا: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك





برج السرطان:

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة الحظ يقف معك فحاول استثمار هذه الاجواء الجميلة لصالحك





عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق





صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم





برج الاسد:

مهنيًا: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال او الانطباعات، سايرة الظروف إذا تعلّق الأمر بشراكة





عاطفيًا: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة





صحيًا: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام





برج العذراء:

مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة خاصتا علي صعيدك المالي فكن بعيدا عن التسرع والعناد





عاطفيًا: قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك





صحيًا: حدد الخطوات التي تتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك





:برج الميزان

مهنيًا: عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك الحظ معك





عاطفيًا: دعوة من الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما بسفر





صحيًا: كما تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي





برج العقرب:

مهنيًا: اختبار جديد يتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك امام استحقاق مهم. تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك





عاطفيًا: تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها





صحيًا: تمالك أعصابك تجاه الضغوط، قد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا





برج القوس:

مهنيًا: التغيير الحاصل في وضعك المهني يشير الى فرص جيدة والى نجاحات تنمو وحلول وانتعاش





عاطفيًا: تعيش أوقاتًا عذبة وحلوة على الصعيد العاطفي، والوعود كثيرة على هذا الصعيد





صحيًا: تكون الأوضاع ملائمة جدًا ويترافق النشاط مع خطواتك وتهتم بأمور جديدة





برج الجدي

مهنيًا: عامل الوقت في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة





عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة





صحيًا: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة





برج الدلو:

مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح





عاطفيًا: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود





صحيًا: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحيًا





برج الحوت:

مهنيًا: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم أمام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك





عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك



