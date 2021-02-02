ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم 2/2/2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:01 ص
الأبراج
الأبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع وإليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 02 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحة الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: قد يحمل هذا اليوم إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال

عاطفيًا: يشير هذا اليوم الى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجًا وتألّقًا على حياتك العاطفية

صحيًا: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين
 
برج الثور:
مهنيًا:   تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء

عاطفيًا: لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيدًا جدًا، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريك 

صحيًا: من الأفضل القيام بين حين وآخر بفحوص روتينية للتأكد من سلامة الجسم

برج الجوزاء:
  مهنيًا: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك

عاطفيًا: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصًا عاطفية جديدة تنفتح أمامك

صحيًا: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك

برج السرطان:
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة الحظ يقف معك فحاول استثمار هذه الاجواء الجميلة لصالحك

عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق 

صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم

برج الاسد:
مهنيًا: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال او الانطباعات، سايرة الظروف إذا تعلّق الأمر بشراكة

عاطفيًا: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة

صحيًا: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام

برج العذراء:
مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة خاصتا علي صعيدك المالي فكن بعيدا عن التسرع والعناد

عاطفيًا: قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك

صحيًا: حدد الخطوات التي تتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك

:برج الميزان
         مهنيًا: عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك الحظ معك 

عاطفيًا: دعوة من الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما بسفر

صحيًا: كما تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي

برج العقرب:
مهنيًا: اختبار جديد يتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك امام استحقاق مهم. تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك

عاطفيًا: تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها

صحيًا: تمالك أعصابك تجاه الضغوط، قد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا

برج القوس:                          
مهنيًا: التغيير الحاصل في وضعك المهني يشير الى فرص جيدة والى نجاحات تنمو وحلول وانتعاش

عاطفيًا: تعيش أوقاتًا عذبة وحلوة على الصعيد العاطفي، والوعود كثيرة على هذا الصعيد

صحيًا: تكون الأوضاع ملائمة جدًا ويترافق النشاط مع خطواتك وتهتم بأمور جديدة

برج الجدي
مهنيًا: عامل الوقت في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة

عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة 

صحيًا: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة

برج الدلو:
مهنيًا:   تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح

عاطفيًا: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود 

صحيًا: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحيًا

برج الحوت:       
مهنيًا: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم أمام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك 

عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك

صحيًا: لا تكن ممن يقرر شيئًا ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15/12/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 24/ 1/ 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

البنك الأهلى: مستمرون فى إصدار الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع بفائدة 11%

أخبار العالم.. بايدن يهدد بعقوبات على ميانمار.. والصحة العالمية تعلن نبأ سارا بشأن كورونا

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

الصحة: إصابات كورونا تعاود الارتفاع والوفيات تنخفض إلى 44 حالة

أخبار الفن: وفاة مخرج فوازير نيللى.. أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى.. الحالة الصحية لـ عادل الفار

بعد ارتفاع الإصابات.. توجه عاجل من السعودية بشأن مخالفي إجراءات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟