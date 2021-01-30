توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 30 يناير إلى الجمعة 5 فبراير 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 30 يناير الى الجمعة 5 فبراير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني





لن يحمل هذا الاسبوع الارتياح والطمأنينة الكافيين. ترتبك وتتأزم المسائل وتختلف الآراء وتتصادم. ابتعد عن العناد والمشاحنات والتحديات بسبب أفكارك المتطرفة أوربما بسبب عدائية المسؤولين تجاهك. لا تخدمك الظروف الحالية ولا تسهل عليك التحرك يخيّل إليك وكأنك في بحر هائج وجوعاصف. لكن لا تيأس فلا بد من أن تنقشع السماء مجددًا ويعود الجوالى سكونه والبحر الى هدوئه. أشجعك على الانتظار وعدم التصرف بإطلاق الأحكام أوبدء المشاريع. فلا تجازف ولا تراهن على الحظ والصدف بل جهودك البنّاءة والناضجة.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانبًا لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام. تعيش أوقاتًا سعيدة الى جانبه، كما تسير الامور بشكل جيد فاسحًا في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس قد تتطور صداقة ما إلى علاقة حب لدى العازبين وغير المرتبطين، كما قد تقرب المسافة بين الاحباء نظرًا لصفاء الأجواء من المشاعر السلبية.





برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تتمتّع بحماية فلكية تخوّلك خوض المنافسات والانتصار. تملك موهبة كافية للابداع فلا تخجل من إظهارها. تكلم وناقش وبرّر مواقفك. لا ترضخ للضغوط لأنك تملك الطاقة الكافية للدفاع عن مصالحك وآرائك. تتوالى العروض ويتحسّن وضعك في العمل تدريجيًا انه اسبوع لامع فلا يوجد اجمل من هكذا تأثيرات ايجابية وكأنها تتآمر لصالحك لكن هناك ايام يحذرك الفلك من جفاء وخلاف ونزاع, تبدو غير مطمئن الى سير الاحداث او تتلقى شكوى او تقدم على انفصال او فراق

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

غضّ النظر عن الشوائب والخلافات التي تثير النزاعات وحاول ايجاد الحلول والتسويات بصورة اسرع كن ذكيًّا واختر الأفضل لك. مهما كثرت المصاعب فإنّ الصبر والحكمة اللذين تتمتّع بهما ينقذانك فلا تيأس.كما ترى، إنّها فترة غير ملائمة لبدء علاقة جديدة لأن الأجواء الفلكية لا تدعمها. ما يتطلّب منك الحذر الشديد في التعامل مع الحبيب، فلا تعرّض علاقتك للخطر. كُن لطيفًا عندما تشعر بموجة العدائية، ولا تدع الابتسامة تفارق فمك. من الضروري جدًّا عدم صبّ نار الغضب على الأحبّاء، فكن واعيًا للأمر



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تدعم مواقع الكواكب تطلعاتك وتجد نفسك متقدمًا درجات وخطوات عديدة. تقوم بغير خطوة ناجحة تعيد اليك الثقة والاعجاب. وتسير الأمور بصورة جيّدة وتقاوم الضغوط اليومية بنجاح. الحظ سيكافئك بالكثر من الفرص والدعم، لذلك لن يكون من مستحيلًا تحقيق أكثر من إنجاز باهر، أنت تقف على عتبة جديدة ومشرقة حيث يملؤك التفاؤل ويدفعك الامام!



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

ترتفع المعنويات لتشحن العواطف ولتغذّي القلوب بالحب والحنان.وتحلم كثيرا فكوكب الحب يبشر باوقات سعيدة وعواطف حارة وصادقة وفرص عاطفية استثنائية إنه اسبوع مفيد للتوصل الى حلول نهائية، ومناسب للعمل على تعزيز الروابط وتقويتها كي تصمد في وجه الرياح السنوية العابرة وخاليًا من المشاحنات والجدالات المسيئة، بل قد يسود جوّ من الألفة والتعاطف ، حيث تستطيع التطرّق الى المواضيع المهمّة والنقاط التي تزعجك.





برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تعاكسك الظروف وتعرقل بعض شؤونك قد تفتقر الى السلام والانسجام في محيطك، تبدو سريع الانفعال وتستاء من أقرب الناس إليك. سوف تخطىء حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجًا أو تسوية واضحة او نتيجة حاسمة لأمر معين لا تنتظر ردًا ولا تستعجل أمرًا ولا تراهن على الصدفة.تتغير المعطيات لصالحك لتبني على اسس ثابتة وتشعر بالفخر والاعتزاز تهدم لتبني او تنطلق نحو افاق جديدة توقع تغييرات مهنية مناسبة وتطورات ووعودًا.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لا تراهن كثيرا على اللقاءات العاطفية التي تحصل في هذه الفترة فقد لا يكون لها تابع او غد ربما يخيب ظنك فتطرح التساؤلات حول جدية العلاقة بالإمكان ضبط التوترات العابرة، وبالإمكان حماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل ورويّة. وبالرغم من ظهور غيمة فلكية بين الحين والآخر لن يكون الجوّ العام سلبيًا، وأنا ادعوك لاتخاذ مواقف لنيّة وإيجابية متكررة.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

بالرغم من الهواجس المالية والصحية والعمليات الاستثمارية المؤجلة بسبب تراجع عطارد سوف تبدأ الاسبوع بجو ايجابي فمعظم التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصبّ في مسارك. إذا كنت فعلًا تريد الوصول الى نتيجة حاسمة يجب عليك التحرّك بفعاليّة . بالرغم من الاجواؤء الايجابية قد تعيش فترة من البلبلة والترقب





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

حاول ان تصغي برقة وهدوء وان تتفهم الاخر بدون اعتراض عل اي طرح مهما كان استفزازيا قد تظهر هذا الاسبوع مسائل شخصية طارئة تسبّب لك الاضطراب او تدخل الى قلبك الهواجس والشكوك وتكون الطباع صعبة والمعنويات غير محصّنة لذلك حاذر من ادخال نار الغيرة الى حياتك.تجنّب ايضًا انتقاد الحبيب او القاء التهم عليه فقد لا يتمتع بسعة الصدر وربما يتمرّد على الظروف وعليك ايضًا.





برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

ستسير أعمالك بانسياب تام وستدعمك الحظوظ لتحقق أهدافك. ويمنحك فرصا كبيرة لاقامة حوار بناء ونقاشات مثمرة ومفاوضات ناجحة وها أنت تبدأ فترة جديدة حافلة بالتطلّعات والآمال. ساعد حظك قليلًا ولاحق أعمالك بانتظام. لن يخيب أملك.في هذه الاجواء التي تحمل طاقة مناسبة للانطلاق بتنفيذ الاعمال ولبدء ورشات العمل وقد تحتفل بمناسبة او مكافأة على أثر انجاز حققته.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

ما اكثر الضغوط وما أشدّ وقع الخلافات قد تسود العدائية والازمات قد يكون من الافضل عدم الاختلاف على اي شيء بل التغاضي عن السلبيات والإساءات أملًا منك بتفادي الأزمة والقطيعة.وسوف تعاني من الفتور والإهمال وقد تعتقد أن الحبيب يتجاهلك معتمدًا إثارة الشكوك اعتمد الليونة القصوى وتقديم التنازلات.





برج الميزان:

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

لا بد وان تشعر خلال هذا الاسبوع بالتقدم والرغبة الكبيرة لتغيير أمر في حياتك. تتفق الكواكب على وهبك الفرص السعيدة وعلى كل الاصعدة بالاضافة الى انك تركز على الربح المادي الذي ستحققه من توظيف جديد او استثمار واعد أو ربما تتلقى مساعدة غير منتظرة. أو مكافأة تعوّض عن خسائر سابقة. ، ولا عجب إذا بدأت باتخاذ اجراءات جديدة تساهم في تطوير أسلوب عملك.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

بإمكانك القول إنه اسبوع الرومانسية والعواطف الحارة المتبادلة فلا خيبة أمل هنا ولا افكار سودًا تنغّص عليك هناء اللقاءات. بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك، تلتقي العواطف والقلوب وتحقّق تقدمًا واضحًا ومهمًا على هذا الصعيد. سوف تعيش لحظات جميلة جدًا وتزداد مشاعرك قوة تجاه الحبيب أو الشريك أو الزوج. إن الجوّ العام لطيف ودافىء ويسمح بالتالي لتطوير العلاقة .



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تهدّد طباعك الصعبة وعنادك الصارخ بعض العلاقات في محيطك اضبط غضبك واظهر الطاقة ولو كانت مصطنعة ريثما تختفي هذه الغيمة. لا تستغرب حصول بعض المواجهات العابرة بينك وبين الآخرين، ولا تفاجأ بنفورهم وابتعادهم عنك هذه الفترة. أنصح لك تحليل ما يحصل واللجوء الى عن النصيحة والمواساة اذن ستعيش اسبوعًا متقلبًا وحذرًا وقد يحمل بلبلة ومتاعب تراجعًا صحيًا. وربما سيمنعك كبرياؤك لاحقًا من الاعتذار والتراجع.حاول استباق الامور لا تنتظر حصول المشاكل . تنقلب الاجواء لصالحك عندما يكون القمر فى احد البيوت القوية يمكنك من اظهار حقيقتك والمجاهرة بأرائك وافكارك.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

انه اسبوع حذر جدًا لا يتحمل إثارة الخلافات والمواقف العدائية، وجود الزهرة في مواجهة مع برجك يثير عداءات كبيرة ابتعد عن المواقف الشائكة لأنها تحمل أفخاخًا للايقاع بك. عليك التخفيف من الجوالضاغط لأنك ستحتاج الى الاستقرار التام. قد تأخذ الواجبات العائلية الكثير من وقتك وتشغلك عن الاهتمام بحاجات الحبيب اومراعاة ظروفه. كُن متنبّهًا لهذا التقصير. حاول التعويض عن الوقت الضائع ولا تهرب من مسؤولياتك تجاهه. تجنّب إثارة المشاكل وصحّح أخطاءك فورًا.







برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

مد وجزر تتأرجح بين موجة من التفاؤل والتشاؤم لا تقلق من ضغوط ولا تسسمح لنفسك بالخوف من مواجهة الوقائع. إن مواقع الكواكب لا تفرش لك الأرض ورودًا لا تغدق عليك وعودًا لذلك فإن الذبذبات والطاقة التي ستصلك ستكون نوعًا ما متوترة تتطلب نضجًا وروية لمعالجتها. إن العشوائية أو التصرف اللامسؤول يوقعك في المشاكل بسهولة فالحظ ليس الى جانبك وسوف تلاحظ كيف أن الطرف الآخر قد يتقدم عليك في المنافسة.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

إن الأوضاع ممتازة وتعبر على طريق جميل يسمح لك بالتمتعّ بأجمل اللحظات الى جانب الحبيب. بانتظارك اسبوع جميل جدًا حيث تكون اللقاءات عذبة ولا تُنسى في أحضان الأحباء. تشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب بتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب. قد تفاجأ بموقف جريء تجاهك أوربما تقوم شخصيًا بخطوة جريئة. أمّا اذا كنت تريد الارتباط فهذا وقت ومناسب جدًّا للقاء نصفك الآخر. كثّف لقاءاتك المهنية والاجتماعية وشارك فيها فعليًّا. كُن لطيفًا وأظهر افضل صفاتك.







برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

بداية اسبوع دقيقة وتطورات مزعجة تجعل مزاجك متراجعا ضاعف حذرك في تنقلاتك واتصالاتك ولا تراهن على الحظ كن متحفظا جدا ولا تصدق الشائعات والعروض المغرية قد تصطدم حياتك الشخصية بالشؤون المهنية وتعيش بعض البلبلة سوف تتغيّر المعطيات لصالحك وتبدو الصورة أوضح وأفضل. سوف يخدمك مواقع القمر وبالتالي أتوّقع لك فورة من الزيارات والدعوات لحضور مؤتمرات وللمشاركة في ورشات العمل.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

إنه اسبوع دقيق بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلبًا وثائرًا معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس تميل الى الانطواء على الذات في هذا الاسبوع الغير مناسبًا للخلاف مع الحبيب. فالخلاف يمتد ساعات وأيامًا وربما أسابيع. أنت مرهق الأعصاب ربما بسبب كثرة المشاكل في المكتب، لكن محيطك يتأثر سلبًا بطاقتك وتنعكس عليك الامور بصورة سيئة. تعاني عدم تجاوب الحبيب وربما أيضًا توتر اعصابه وكثرة متطلّباته.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يبشر هذا الاسبوع بفترة سهلة وبنّاءة ستكون السماء حليفتك لا تضيّع عليك الفرص، بل ارتبط بالمواعيد خلالها. فاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا مسّت الحاجة. كما يجب ان تستغل الحظ وظروف هذه الفترة تتمتع بالهدوء الايجابي وراحة البال والتقدم لكنعندما ينتقل القمر الي احد البيوت السلبية سوف يسيطر الغضب والتوتر ويسود الالتباس بعض الاوضاع إذا حصلت أي مواجهات فكن هادئًا جدًّا وتسلّح بالمرونة ولا تجادل وانتظر عبور العاصفة .



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يزوّدك كوكب الحب في برجك حتى تاريخ 25 أفضل التأثيرات، إذ تبدوجذّابًا ولطيف المعشر فتجذب الآخرين بسحرك وربّما حتى بذكائك وفصاحتك. لا رادع لعواطفك فالمعنويات مرتفعة جدًا وطاقتك هائلة تكرسها في سبيل التقرب من الحبيب وإعادة الامور الى مجراها الطبيعي.لا بد وأن يطمئن قلبك فالجو دافىء يسمح لتبادل العواطف الحارة والجيّاشة. ستكون اللقاءات رومانسية جدًا يعمها الانسجام التام.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

مبدع ومتفوّق. تتربّع على عرش المفاوضات السياسية والتجارية. تستعيد قدراتك الدبلوماسية وتصبح عنصرًا ضروريًا وملحًّا في معظم التحركات. يقدم لك القدر عونًا كبير ويسمح لك بإبراز أقوى ما لديك من قدرات وميّزات اسبوع غني بالفرص الذهبية سواء أكنت عاطلًا عن العمل، أم موظفًا، أم صاحب عمل حر. سوف تساهم التأثيرات الفلكية الايجابية بالترويج لسمعتك الجيدة وسوف تحسّن أداءك وتنتصر في مكان ما او تحقق أمنية كما تؤكد معظم الكواكب خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تبدو متطلبًا وثائرًا بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك أنصح لك عدم إلقاء اللوم على الحبيب عشوائيًا، بل العمل على إيجاد قواسم مشتركة جمعتكما في البداية، فالجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولا بدّ أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح. لكن الوضع يتطلب اهتمامًا صادقًا من قبل الطرفين.لا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة.