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أضرار تناول البرتقال بكثرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:21 م
اضرار تناول البرتقال
اضرار تناول البرتقال بكثرة
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اسماء محمد
بالرغم من أن البرتقال معروف بالعديد من الفوائد الصحية فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين ج والفلافونويد والألياف، إلا أنه من المهم معرفة عيوب تناول البرتقال، في فصل الشتاء ، كلما أتى من التوهج الطبيعي للبشرة إلى صحة الجسم .

إذا كنت لا تأكل كمية محدودة من البرتقال ، فيمكن أن يكون هناك العديد من المخاطر الصحية، نقدم لكم اضرار الافراط فى البرتقال وفقا لما أورده موقع " newsbust ".

يعتبر البرتقال مفيدًا جدًا لجهاز المناعة القوي ، لكن وقت تناول البرتقال واستهلاك كمية كبيرة من البرتقال يمكن أن يضر بمستويات السكر في الدم والعظام. 

1. يمكن أن يزيد البرتقال من نسبة السكر في الدم
يعتبر البرتقال مفيدًا لكمية محدودة من الصحة ، ولكن إذا كنت معتادًا على شرب عصير البرتقال في الصباح فغيّر هذه العادة. لأن عصير البرتقال الفارغ يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم، لتجنب ذلك يجب تناول البرتقال باعتدال، تناول المزيد من البرتقال يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم في مرض السكري

2. قد تكون هناك مشاكل في المعدة
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين سي إلى تلف المعدة، العنصر الآخر الذي يحتوي على نسبة عالية من اللون البرتقالي هو الألياف، في مثل هذه الحالة ، فإن تناول الكثير من البرتقال يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة مثل الألم والإسهال في مثل هذه الحالة يجب أن تستهلك كمية محدودة من البرتقال.

3. يمكن أن تسبب العظام الضرر
هناك حموضة في البرتقال ، والتي يمكن أن تحدث مشاكل في العظام وتورم في المفاصل، يمكن أن يؤدي وجود فائض من فيتامين سي إلى فقدان الكالسيوم في الجسم، بسبب ذلك قد يكون لديك مشاكل متعلقة بالعظام، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البرتقال أيضًا إلى زيادة مشكلة هشاشة العظام.

4. حمض يمكن أن يسبب ارتداد
يمكن أن يؤدي تناول البرتقال على معدة فارغة في الصباح إلى ارتداد الحمض مع التجشؤ الحامض، يزيد تناول البرتقال على معدة فارغة من إنتاج الحمض في المعدة، يمكن أن يسبب هذا مشاكل مثل مشاكل الغازات وتهيج الصدر وسوء المزاج وحمض الأحزمة طوال اليوم، لتجنب ذلك ، تناول البرتقال باعتدال واعتدال.

5. يمكن للبرتقال أيضا زيادة الوزن
فيتامين ج ضروري للحفاظ على التمثيل الغذائي في الجسم بصحة جيدة ، ولكن إذا كانت كمية فيتامين ج عالية ، فيمكن أن تفسد عملية التمثيل الغذائي لديك، في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يزيد وزنك بسرعة، يمكن أن يؤدي ضعف التمثيل الغذائي إلى زيادة الوزن، يزيد تناول المزيد من البرتقال من كمية الألياف والكربوهيدرات في جسمك.

إخلاء المسؤولية: يوفر هذا المحتوى معلومات عامة فقط إلا إنه ليس بديلًا عن الرأي الطبي المؤهل بأي وسيلة، دائما استشر أخصائي أو طبيبك لمزيد من المعلومات. 
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