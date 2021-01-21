في موسمه.. لا ترمى قشور البرتقال لهذه الفوائد

تحتوي قشور البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، والتي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتسهيل عملية الهضم وتحسين الأيض "التمثيل الغذائي" وبالتالي المساهمة في إنقاص الوزن وفقا لما نشره خبير الطب البديل طلال مداح على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وقال إن قشر البرتقال يحتوي على الفوائد التالية:

١- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي قشر البرتقال على مركبات الفلافون ويد، ومركب الليمونين، الذين يعملان على مكافحة الجذور الحرة التي تُسبب الإصابة بالسرطان ان فاعلية قشور الحمضيات في منع تكون الأورام السرطانية.





2- تعزيز صحة الرئة، فيحتوي قشر البرتقال على نسب عالية من فيتامين C، والذي يعمل على تطهير الرئتين وتعزيز مناعة الجسم، ومنع حدوث الالتهابات الرئوية، كما يساعد قشر البرتقال على طرد البلغم وتطهير الرئة والحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.





3- تنظيم مستوى السكر في الدم الألياف الغذائية الموجودة في قشر البرتقال تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وأوضحت إحدى الدراسات أن قشر البرتقال يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.





4- تقوية عضلة القلب حيث يحتوي قشر البرتقال على نسب مرتفعة من مركب الفلافونويد، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ويعمل الفلافونويد أيضًا، على تحسين صحة القلب.

5- إنقاص الوزن.. يحتوي البرتقال على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فضلا عن نسب مرتفعة من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حرق الدهون.

6- تعزيز صحة العين

أن مركبات الليمونين والديكانال الموجودة بقشر البرتقال يمكنها تعزيز صحة العين، وتحسين الرؤية.

7- تحسين عملية الهضم

تساعد الألياف الموجودة في قشر البرتقال على تعزيز الهضم وتنظيمه، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن قشور الحمضيات استخدمت في الطب القديم لعلاج اضطرابات الهضم.

8- مكافحة الالتهابات

إن قشر البرتقال له تأثير مضاد للالتهابات.

9- مفيدة للأسنان

تحتوي قشور البرتقال على مضادات طبيعية للبكتيريا، كما تساعد القشورة في حماية الأسنان من التسوس، ويمكن استخدامها أيضًا لتبييض الأسنان والقضاء على رائحة الفم الكريهة.





10- نضارة البشرة تعالج قشور البرتقال حب الشباب وتقضي على الرؤوس السوداء والخلايا الميتة في البشرة، كما تعمل على الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها.