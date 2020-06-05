5 استخدامات لـ قشر البرتقال تفيد البشرة .. علاج حب الشباب أبرزها

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد واستخدامات قشر البرتقال..

- حب الشباب

البرتقال غني بفيتامين سي، فيتامين سي غني بالخصائص المضادة للأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على إزالة حب الشباب وأيضًا لشفاء الالتهاب وفرط التصبغ الذي يحدث نتيجة حب الشباب









- يقشر الجلد

يمكن لخلايا الجلد الميتة التي تتراكم على جلدك أن تسد مسام الجلد وتسبب مشاكل جلدية مختلفة، يعمل حامض الستريك الموجود في البرتقال على تقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد بشرتك.





- البشرة الباهتة

إذا كنت تتعامل مع مشكلة البشرة الباهتة ، يمكن أن يكون قناع التقشير البرتقالي هو الحل، يحتوي البرتقال على العديد من الخصائص الأساسية التي تمنح بشرتك التغذية التي تحتاجها وتبقي البشرة باهتة.





- يضيف توهجًا طبيعيًا للبشرة

تقشر البرتقال أقنعة تسحب كل الأوساخ والحطام والأوساخ من بشرتك وبالتالي تترك بشرتك متوهجة.





- يعالج البشرة الدهنية

حمض الستريك الموجود في البرتقال له خصائص قابضة يساعد على التحكم في إنتاج الزيت الزائد بينما تحافظ الخصائص المرطبة للبرتقال على بشرتك رطبة ونضرة



