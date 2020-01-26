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مرأة

كل يوم الصبح.. طريقة تقشير البشرة في دقائق

الأحد 26/يناير/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يجب أن نستخدم غسولا مناسبا لطبيعة البشرة مرتين يوميًا على الأقل، مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء قبل النوم.

إذا كانت بشرتك دهنية يجب تنظيفها أكثر من مرتين.

من الممكن تنظيف البشرة عن طريق عمل حمام بخار.

هذه الخطوة تساعد على تنظيف البشرة وإزالة الشوائب منها وفتح المسام، وأيضًا إزالة الأوساخ المتراكمة، وذلك وفقا لموقع stylesatlife:
 
تقشير البشرة:
تقشير البشرة يمنحها مظهرا خاصا، حيث يساعد على إزالة الرؤوس السوداء، وخلايا الجلد الميتة، والأوساخ المتراكمة على البشرة، وذلك عن طريق استخدام مقشر للبشرة مناسب لها.
 
ترطيب البشرة:
يفقد الجسم الكثير من السوائل، لذلك يجب ترطيب البشرة يوميًا مرتين مرة صباحًا وأخرى مساءً، وذلك عن طريق استخدام مرطب للبشرة مناسب لطبيعتها.
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