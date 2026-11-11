خالد عكاشة: الصورة التقليدية لإسرائيل باعتبارها المتحكمة في قرارات الولايات المتحدة بدأت تتراجع وتتلاشى

أكد العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن هناك رغبة واضحة في التغيير عبّر عنها المزاج السياسي الأمريكي، وظهرت انعكاساتها في تراجع الحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة، وضرب ما وصفه بـ"أسطورة الترامبية"، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية وأحداث الشرق الأوسط أصابت هذا التيار في مقتل.

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وأوضح "عكاشة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "العاشرة"، مساء الأربعاء، أن بعض القرارات الأمريكية جاءت عشوائية بهدف مغازلة المزاج الشعبوي، دون أن تستند إلى حقائق أو منطق أو قبول حقيقي، فضلًا عن عدم تحقيق نتائج ملموسة في عدد من الملفات.



وأشار إلى ضرورة التوقف أمام تصاعد المزاج الرافض لإسرائيل، مؤكدًا أن الرغبة في التغيير لم تقتصر على الداخل الأمريكي، بل امتدت أيضًا إلى الداخل الإسرائيلي، في ظل تحولات متزايدة في النظرة إلى الدولة العبرية.



وأضاف أن الصورة التقليدية لإسرائيل باعتبارها الدولة المدللة التي تتحكم في قرارات الولايات المتحدة، وتحظى بدعم غير محدود من حلفائها الأوروبيين، بدأت تتراجع وتتلاشى أمام موجة من التحولات السياسية التي تحمل شواهد واضحة.



ولفت عكاشة إلى أن الانتخابات الإسرائيلية ربما لم تعكس هذه الرغبة في التغيير حتى الآن، إلا أن هناك مؤشرات على وجود حالة متنامية من الرغبة في تغيير الأوضاع داخل المجتمع الإسرائيلي.