لا ترمى قشر البرتقال لهذا السبب

فى ظل انتشار البرتقال فى الأسواق حاليا، تنصح خبيرة التجميل منى صابر بعدم رمى قشر البرتقال، واستعماله فى التجميل.

كشفت خبيرة التجميل عن مكونات مزيل عرق وتفتيح للبشرة باستخدام قشر البرتقال.









المكونات:

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة ك

بيرة من قشر البرتقال المطحون.

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طريقة التحضير والاستخدام:

توضع جميع المكونات في وعاء مناسب، واخلطيها جيدًا للحصول على عجينة سهلة الاستخدام.

تفرد العجينة تحت الإبطين، ويفضل أن يكون الإبطان نظيفين وجافين.

يفرك الإبطان جيدًا في حركات دائرية، وتركهما لمدة 10 دقائق.

يغسل الإبطان برفق بـاستخدام الماء الفاتر ثم البارد.

تستخدم الوصفة مرتين أسبوعيًا.