مش بس البرتقال.. فاكهة مهملة غنية بفيتامين سى ترفع مناعتك

فوائد صحية عديدة لتناول فاكهة الجوافة فهى قليلة السكر، غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور إليك أبرز فوائدها لصحتك يفدمها موقع " powerofpositivity"





1. ضبط سكر الدم:



يساعد تناول أوراق الجوافة على محاربة ارتفاع سكر الدم والاحتفاظ به ضمن معدلاته الطبيعية.

2. وقف آلام الأسنان:



تناول فاكهة الجوافة يساعد فى محاربة تقرح الفم أو تورم اللثة فهو يساعد على التخلص من البكتريا التى تسبب ألم الأسنان.





3. تقوية المناعة الطبيعية:

البرتقال دائمًا ما يكون ساخرًا لكونه يحتوي على مستويات عالية جدًا من فيتامين سي ، لكنه ليس الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على هذا الفيتامين. تحتوي الجوافة على فيتامين C أربع مرات أكثر من البرتقال.





4. تحسن البصر بسهولة:

هذه الفاكهة الممتازة مليئة بفيتامين أ ، المعروف بتعزيز رؤيتك. مع تقدمك في العمر ، يتدهور نظرك. ومع ذلك ، فإن تناول هذه الفاكهة يوميًا يمكن أن يبطئ أو حتى يوقف اعتام عدسة العين أو حالات مثل الضمور البقعي من البداية.