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مرأة

مش بس البرتقال.. فاكهة مهملة غنية بفيتامين سى ترفع مناعتك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:10 ص
الجوافة
الجوافة
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لمياء الياسين
فوائد صحية عديدة لتناول فاكهة الجوافة فهى  قليلة السكر، غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور إليك أبرز فوائدها لصحتك يفدمها موقع " powerofpositivity"

1. ضبط سكر الدم:
يساعد تناول أوراق الجوافة على محاربة ارتفاع سكر الدم والاحتفاظ به ضمن معدلاته الطبيعية.

2. وقف آلام الأسنان:
تناول فاكهة الجوافة يساعد فى محاربة  تقرح الفم أو تورم اللثة فهو يساعد على التخلص من البكتريا التى تسبب ألم الأسنان.

3. تقوية المناعة الطبيعية:
البرتقال دائمًا ما يكون ساخرًا لكونه يحتوي على مستويات عالية جدًا من فيتامين سي ، لكنه ليس الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على هذا الفيتامين. تحتوي الجوافة على فيتامين C أربع مرات أكثر من البرتقال.

4. تحسن البصر بسهولة:
هذه الفاكهة الممتازة مليئة بفيتامين أ ، المعروف بتعزيز رؤيتك. مع تقدمك في العمر ، يتدهور نظرك. ومع ذلك ، فإن تناول هذه الفاكهة يوميًا يمكن أن يبطئ أو حتى يوقف اعتام عدسة العين أو حالات مثل الضمور البقعي من البداية.
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