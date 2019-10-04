فوائد كبيرة.. ماذا يحدث إذا تناولت كوبا من عصير الجوافة يوميا

تعتبر الجوافة من الفواكه التي يعشقها الكثير وبها فوائد لا تعد ويقدم المعالج بالأعشاب مجدي الجندي فوائد للجوافة غير متوقعة تحدث للجسم عند تناولها.



وتحتوي الجوافة على نسبة عالية من الليكوبين، وعلى كمية عالية من الألياف الغذائية وكمية لا بأس بها من فيتامين C والبوتاسيوم، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم . أولئك الذين لديهم خطر الإصابة بمرض السكري يمكنهم أن يمنعوا ذلك عن طريق شرب شاي أوراق الجوافة، حيث يتم تجفيف الجوافة وسحقها وغلي ملعقة كبيرة من أوراق الجوافة في الماء الساخن، وتركه لمدة خمس دقائق، ثم يصفى، ويشرب هذا الشاي مرة واحدة يوميا.



كما يمكن أكل ثمرة جوافة واحدة مقطعة الى شرائح بدون قشر يوميا، وبدلا من ذلك يمكن شرب كوب صغير من عصير الجوافة فهو يعمل علي إنقاص الوزن وتقوية المناعة ويقلل من التهابات الجلد والفيروسات والأمراض المختلفة.