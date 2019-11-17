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مرأة

في موسمها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق الجوافة؟

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:31 م
في موسمها.. ماذا
في موسمها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق الجوافة ؟
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رضوى حسام
يجهل البعض الفوائد الصحية العديدة لأوراق الجوافة، فهي من شأنها أن تقي وتعالج الكثير من الأمراض، لذلك كشف موقع " health line " عن فوائد أوراق الجوافة العديدة.

فوائد أوراق الجوافة 
- يقي من الإصابة بمرض السكري، حيث تساعد أوراق الجوافة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، ووقاية المعرضين لخطر الإصابة به.

- تعزز صحة القلب، فأوراق الجوافة لها تأثير إيجابي على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم ، وخفض الكوليسترول السيئ ، وزيادة الكوليسترول الجيد بالجسم مما يعزز صحة القلب .

- تسكين ألم الدورة الشهرية، فقد يساعد تناول أوراق الجوافة يوميًا على تقليل أعراض الدورة الشهرية المؤلمة ، بما في ذلك التشنجات.
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