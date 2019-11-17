في موسمها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق الجوافة ؟

يجهل البعض الفوائد الصحية العديدة لأوراق الجوافة، فهي من شأنها أن تقي وتعالج الكثير من الأمراض، لذلك كشف موقع " health line " عن فوائد أوراق الجوافة العديدة.



فوائد أوراق الجوافة

- يقي من الإصابة بمرض السكري، حيث تساعد أوراق الجوافة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، ووقاية المعرضين لخطر الإصابة به.



- تعزز صحة القلب، فأوراق الجوافة لها تأثير إيجابي على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم ، وخفض الكوليسترول السيئ ، وزيادة الكوليسترول الجيد بالجسم مما يعزز صحة القلب .



- تسكين ألم الدورة الشهرية، فقد يساعد تناول أوراق الجوافة يوميًا على تقليل أعراض الدورة الشهرية المؤلمة ، بما في ذلك التشنجات.