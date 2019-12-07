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مرأة

تناول الجوافة وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:05 م
تناول الجوافة وشاهد
تناول الجوافة وشاهد ماذا يحدث لجسمك
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رضوى حسام
تعتبر الجوافة من أكثر فواكهة فصل الشتاء شهرة، كما انها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم حسب ما نشر موقع " health line " مما يجعل تناولها ضروري في فصل الشتاء .

- الفوائد الصحية لتناول الجوافة :-

- تقي من الإصابة بنزلات البرد.

- تعمل أوراق الجوافة على علاج السعال.

- تعمل على تسكين آلام الأسنان.

- تقى الجسم من خطر الاصابة بالسرطان بسبب ما تحتويه من مضادات للأكسدة.

- مفيدة لعلاج حالات الإسهال.

إن القيمة الغذائية للجوافة كبيرة جدا فهى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية وسكريات سهلة الامتصاص.
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