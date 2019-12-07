تناول الجوافة وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك

تعتبر الجوافة من أكثر فواكهة فصل الشتاء شهرة، كما انها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم حسب ما نشر موقع " health line " مما يجعل تناولها ضروري في فصل الشتاء .
- الفوائد الصحية لتناول الجوافة :-
- تقي من الإصابة بنزلات البرد.
- تعمل أوراق الجوافة على علاج السعال.
- تعمل على تسكين آلام الأسنان.
- تقى الجسم من خطر الاصابة بالسرطان بسبب ما تحتويه من مضادات للأكسدة.
- مفيدة لعلاج حالات الإسهال.
إن القيمة الغذائية للجوافة كبيرة جدا فهى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية وسكريات سهلة الامتصاص.
- الفوائد الصحية لتناول الجوافة :-
- تقي من الإصابة بنزلات البرد.
- تعمل أوراق الجوافة على علاج السعال.
- تعمل على تسكين آلام الأسنان.
- تقى الجسم من خطر الاصابة بالسرطان بسبب ما تحتويه من مضادات للأكسدة.
- مفيدة لعلاج حالات الإسهال.
إن القيمة الغذائية للجوافة كبيرة جدا فهى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية وسكريات سهلة الامتصاص.