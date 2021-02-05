لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البرتقال غير متوقعة

إنه موسم الذروة بالنسبة ل لبرتقال وهو الوقت المثالي لتناول القليل من البرتقال والاستمتاع به. لا يقتصر الأمر على طعم البرتقال اللذيذ فحسب ، بل يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي الشتوي.





يدرك معظم الناس أنه يمكنك استخدام نكهة البرتقال لإضافة بعض النكهة إلى الخبز أو رمي القشور في كومة السماد ، ولكن هناك عددًا لا يحصى من الطرق الأخرى للاستفادة الجيدة من تلك القشور المهملة. فيما يلي بعض الاستخدامات الإبداعية المفضلة لقشور البرتقال





منظف ​​الحمضيات محلي الصنع

ليست هناك حاجة لاستخدام المواد الكيميائية السيئة للحفاظ على منزلك نظيفًا ، فالعلاجات المنزلية يمكن أن تكون بنفس الفعالية. الخل الأبيض منظف رائع - له خصائص مطهرة ويقلل من العفن ، لكن الرائحة ليست رائعة. ومع ذلك ، قم بملء الخل ببعض قشور البرتقال وفويلا ، لديك منظف فعال وممتع لجميع الأغراض.





ما عليك سوى ملء وعاء زجاجي بقشر البرتقال ، وتغطيته بالخل الأبيض واترك الخليط لمدة أسبوعين. يصفى السائل ويخلط مع الماء - مقدارين من الماء إلى جزء من الخل. ضع السائل في زجاجة رذاذ وستكون جاهزًا!





قشر البرتقال نفسه سيفعل العجائب للخشب الباهت أو المعدن الملطخ بالماء. استخدم الجانب الأبيض من القشرة لتنفس الحياة في أثاثك الخشبي أو لإضاءة التركيبات المعدنية.





مزيل الروائح

للقشور البرتقالية طريقة رائعة لنشر الروائح الكريهة وتمويهها وتشتيتها. يمكنك رمي بعضها في قاعدة سلة المهملات للحفاظ على رائحة الأشياء منعشة ، أو تمرير حفنة من خلال التخلص من القمامة ، أو حتى تعليقها في مناطق متعفنة لخلق رائحة حمضية زاهية.





الروائح العالقة في جميع أنحاء المنزل؟ اغلي بعض القشور على الموقد بعصا قرفة.









حافظ على الآفات في الخليج

ستمنع قشور البرتقال المتناثرة على أسرة حديقتك الرخويات والقواقع من تناول منتجاتك الثمينة. النمل المزعج ليس أيضًا من محبي اللون البرتقالي. إذا كنت تعاني من مشكلة النمل في منزلك ، ضع قشرًا ناعمًا في مناطق المشكلة وشاهدها تختفي!





ومن المثير للاهتمام أن القطط لا تحب طعم البرتقال أيضًا. هل لديك قطة شقية تحب أن تقضم نباتات منزلك؟ فرك قشر البرتقال على السطح وحل المشكلة.





جربه كطارد طبيعي للبعوض عن طريق مزج القشور بالماء ووضع السائل في زجاجة رذاذ صغيرة. سوف يتجنب Mozzies المشروب الحمضي.









دلل جسمك

يمكن أن يساعد البرتقال على تفتيح بشرتك وتجديدها. باستخدام المكونات المنزلية الشائعة ، اخفقي مجموعة من مقشر سكر البرتقال. هذا أيضا يجعل هدية رائعة محلية الصنع!





زيت الزيتون المنقوع بالبرتقال

هل تريد إضافة بعض النكهة إلى تتبيلات السلطة الخاصة بك؟ نقع زيت الزيتون عن طريق ملء جرة بالقشور وتغطيتها بالزيت وتركها منقوعة لبضعة أسابيع.









فودكا البرتقال

انسَ إنفاق الدولارات الإضافية لشراء فودكا فاخرة بطعم البرتقال ، يمكنك فعل ذلك بنفسك في المنزل. انقع قشورك في الفودكا لمدة أسبوعين في وعاء زجاجي أو زجاجة. ستحتاج إلى قشر برتقالة واحدة لكل 250 مل من الفودكا.















