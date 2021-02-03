ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى موسمه.. ماسك قشر البرتقال المجفف يقي بشرتك من الشيخوخة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:46 ص
فى موسمه ماسك قشر
فى موسمه ماسك قشر البرتقال المجفف يقي بشرتك من الشيخوخة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعرف فاكهة البرتقال بفوائدها الكثيرة وانها غنية بفيتامين سي، الذي يجعله مفيد للجسم والبشرة أيضا، لذلك كشف موقع بولد سكاى عن أفضل الطرق لعمل ماسك البرتقال.

- ماسك قشر البرتقال المجفف والزبادى.

يصنف من خلطات تبيض الوجه المضمونه والسريعة كما انة ماسك مناسب لكل انواع البشره له مفعول السحر فى تفتيح و تبيض الوجه.
اهمية فيتامين C المتواجد فى البرتقال للبشرة.

يتميز البرتقال بتواجد فيتامين سي، لذي يعمل على علاج كل مشاكل البشره من تنظيف، التخلص من البقع، الحد من الهالات السوداء، توحيد لون الجلد والكثير من الفوائد الأخرى.
فوائد الزبادى للبشرة.

يحتوى الزبادى على المغنيسيوم، البروتين، مضادات الاكسدة والزنك الذى يعمل على إزالة البقع السوداء وتوحيد لون البشرة.
مكونات الماسك.

    كمية صغيرة صغيرة من قشر البرتقال المجفف.
    ملعقة زبادي طبيعي

طريقة استعمال الماسك للوجه.

    جففي قشور البرتقال في الشمس لمدة 3 أيام.
    اطحني قشور البرتقال حتى تصبح مسحوق.
    امزجي ملعقة من الزبادى مع هذا المسحوق للحصول على عجينة ناعمة.
    اغسلي وجهك وتنظيفه وتطهيره.
    وضع الماسك على الوجه لمده 20 دقيقه.
    اشطفي وجهك بماء دافئ.
    يمكنك تكرار الماسك كل يوم قبل النوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصفة لتبييض الجسم من أول استعمال

يعالج حب الشباب.. حققي حلم الجمال بـ 4 وصفات من الطماطم

لن تتوقعها.. 6 وصفات من قشرة فاكهة شتوية لنضارة البشرة

طعام رخيص يعالج كل مشاكل البشرة

احترسي من أسباب البشرة الداكنة واحصلي على أفضل ماسك للتفتيح

بخطوات بسيطة.. استخدمي فيتامين E على البشرة وشاهدي النتيجة

ترشيحاتنا

جرس إنذار في الكويت.. منحنى إصابات كورونا يعاود الارتفاع

محمد صلاح في الصدارة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. لماذا قبَّل عبد الحليم حافظ يدها؟

بسبب صورة مخيفة.. تحذير خطير من ارتداء الأطفال ملابس زرقاء في حوض السباحة

سعد الحريري يصل القاهرة في زيارة للقاء الرئيس السيسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور