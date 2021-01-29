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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الإفراط في تناول عصير البرتقال.. هل يصح تناول مسكن للألم بعد تلقي لقاح كورونا؟

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

عصير البرتقال من المشروبات الصحية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها يوميا نظرا لمذاقه الشهي بالإضافة إلي أنه غني بفيتامين سي الذي يساهم في تعزيز جهاز المناعة و يدعم صحة الجلد أيضا.

عندما تحاول أن تضع في اعتبارك الأطعمة التي يجب عليك تخزينها والتي لا ينبغي عليك تخزينها ، يمكن أن تجعل رحلة إلى متجر البقالة معقدة بعض الشيء، تريد التأكد من أنك تتناول أكثر الأطعمة الصحية ، ولكن هناك بعض الأطعمة التي قد تخدعك حتى تعتقد أنها رائعة عندما تتحدث من الناحية االغذائية فهي تعادل قطعة حلوى كبيرة.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

حذر الدكتور منجاري تريباثي، رئيس قسم الأعصاب في مستشفى AIIMS، من إشعاعات الهاتف المحمول لأنها ضارة بالصحة.

لقاحات فيروس كورونا مستمرة في جميع أنحاء العالم، ولقد تم بالفعل تطعيم عدد كبير من الأشخاص، وينتظر الكثيرون الحصول على الجرعة الثانية المجدولة التي ستوفر لهم الحماية الكاملة.

تعاني الكثير من السيدات أثناء الدورة الشهرية من التقلصات، بسبب التقلبات الهرمونية في الجسم ، يمكن أن تجعلك تقلصات الدورة الشهرية تشعر بالفزع.

تساهم عدة عوامل في ظهور رائحة جسم الإنسان أو قد تؤثر عليها وتؤدي إلى تغييرها، ويتمنى الجميع الحصول على رائحة جسم رائعة وممتعة.












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