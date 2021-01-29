لإنقاص الوزن.. احذر تخزين هذه الأطعمة في مطبخك

عندما تحاول أن تضع في اعتبارك الأطعمة التي يجب عليك تخزينها والتي لا ينبغي عليك تخزينها ، يمكن أن تجعل رحلة إلى متجر البقالة معقدة بعض الشيء، تريد التأكد من أنك تتناول أكثر الأطعمة الصحية ، ولكن هناك بعض الأطعمة التي قد تخدعك حتى تعتقد أنها رائعة عندما تتحدث من الناحية االغذائية فهي تعادل قطعة حلوى كبيرة.





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لذلك من أجل مساعدتك على تجنب ملء عربة التسوق الخاصة بك بالأطعمة التي ستدمر أهدافك في إنقاص الوزن ، كشف موقع eatthis ، عن أبرز الأطعمة التي لا يجب أن تخزنها في مطبخك ..





- أكواب زبادي الفواكه المنكهة

يمكن أن تحتوي أكواب زبادي الفواكه المنكهة على قدر من السكر مثل علبة الصودا خاصة عندما يتعلق الأمر بالخيارات التي تأتي مع الفاكهة في الأسفل، وهي ليست وجبة صحية لبدء صباحك ، أو الانغماس في تناول وجبة خفيفة في منتصف النهار، ولكن من الأفضل شراء الزبادي العادي وإضافة الفاكهة الطازجة وبعض المكسرات إليه.





- جرانولا

يمكن أن تحتوي بعض أنواع الجرانولا على سكر وسعرات حرارية أكثر من الحبوب المصنعة، تجنب شراء الجرانولا التي تحتوي على أكثر من 6 جرامات من السكر في كل حصة والعلامات التجارية التي تستخدم نكهات ومحليات صناعية".





- مشروبات الغازية للدايت

تحتوي على كمية سكر العالية مما يجعل من الصعب على الجسم الحفاظ على مستويات الجلوكوز والأنسولين الصحية.





- اللحوم المصنعة

اللحوم الجاهزة مليئة بالصوديوم والمواد الكيميائية التي لن تحصل عليها إذا تناولت اللحوم النقية بدلًا من ذلك ، حيث يتم حفظها أو معالجتها بالنترات غالبًا وقد تم ربط النترات بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.





- فاكهة مجففة

قد تبدو الفاكهة المجففة طريقة ذكية للحصول على وجبة خفيفة صحية في متناول اليد ، حيث يسهل حمل علبة صغيرة من هذه الأطعمة بدلًا من سلطة فواكه كاملة، ولكن كما أشارت إيمي شابيرو MS ، RD ، CDN ذات مرة ، "عندما تجفف الفاكهة ، فإنك تزيل الماء وبالتالي تحصل على نسبة عالية من السكر كما يتم تحلية العديد من الفواكه المجففة بعصير الفاكهة أو السكر لإزالة القشرة ".



