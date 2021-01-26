بدون رياضة .. 9 حيل لإنقاص الوزن بسرعة

نقدم لكم مجموعة من الخطوات والنصائح الاساسية التى تساعد في انقاص الوزن دون ممارسة الرياضة وذلك وفقا لما اورده موقع " brightside " . يعانى كثيرون من مشكلة زيادة الوزن أو الكرش ولا يستطيعون ممارسة التمارين الرياضية، لذا





اشرب كوبًا من الماء الدافئ مع الليمون كل صباح

كوب من الماء مع عصير الليمون قبل الوجبة بـ 15-30 دقيقة يساعد على تطبيع إفراز حمض المعدة ، ويخفف من أعراض حرقة المعدة ، ويمنع التجشؤ وتكوين الغازات في الأمعاء بالإضافة إلى ذلك يحتوي الليمون على الكثير من فيتامين سي.





لا تشرب الحليب والقهوة على الإفطار

يحفز الحليب إنتاج حمض المعدة ويزيد الحموضة، لا تعامله كمشروب إنه طعام ثقيل جدًا، اختر الزبادي أو الكفير لاحتوائهما على البروبيوتيك التي تساعد بكتيريا المعدة في عمليات الهضم، أما بالنسبة للقهوة والبيرة ، فهما يؤثران على المعدة تقريبًا بنفس طريقة تأثير الحليب.





3. لا تشرب مع الغذاء

تخفف المشروبات التي تتناولها أثناء الوجبة من حمض المعدة وتركيز الإنزيمات المسؤولة عن الهضم، لذلك ، يتم هضم الطعام لفترة أطول ، وقد تبدأ عملية التخمير، نتيجة لذلك زيادة تكوين الغاز والانتفاخ.





4. لا تشرب الكحول على معدة فارغة

يحفز الكحول إنتاج حمض المعدة ، والذي يؤدي في حالة عدم وجود طعام في المعدة إلى إبطاء عملها ويبدأ في تآكل الجدران، مع الاستخدام المتكرر ، فإنه يقتل البكتيريا في المعدة والأمعاء، إذا لم يكن هناك سؤال حول الشرب أو عدم الشرب ، فاحرص على ألا تظل المعدة فارغة.





5. شرب شاي الزنجبيل

الزنجبيل ، حار بطبيعته ، يهدئ المعدة ويقلل من تكوين الغازات ونشاط الأمعاء، كما أنه يخفف الدم ويحسن الدورة الدموية.





6. لا تأكل الكثير من الأطعمة الدسمة

الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة والحلويات الدهنية هي أطعمة ثقيلة تبقى في المعدة أثناء الهضم، كلما زادت صعوبة هضم الطعام ، زادت كمية الغازات التي ينتجها، إذا كنت تأكل كميات أقل من الدهون ، فيمكنك تجنب الشعور بالثقل وعدم الراحة.





7. لا تبلع الهواء

عندما نأكل على عجل ، نتحدث أثناء الأكل ، أو نمضغ بشكل سيء ، أو نشرب المشروبات الغازية ، أو مضغ العلكة ، أو الدخان ، فإننا نبتلع الهواء الزائد، إنه ليس خطيرًا ، لكنه يؤدي إلى الانتفاخ وتكوين الغازات.





8. لا تأكل الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف

هذه هي العديد من الفواكه والخضروات والتوت والبقوليات، تؤدي الألياف الزائدة إلى تكوين الغازات وتعيق عمل الأمعاء بسبب الألياف الخشنة، من الأفضل عدم المبالغة في مثل هذا الطعام.





9. الاسترخاء والنوم جيدا والتأمل