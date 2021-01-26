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ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:24 م
ما تأثير لقاح كورونا
ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب
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اسماء محمد
حذرت منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل من أخذ لقاح موديرنا لـ  كورونا فقد حث خبراء في منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل على تجنب اللقاح ما لم يكن عاملين صحيين أو معرضات لخطر كبير ، وفقًا لتوصيات جديدة.

يقترح مسؤولو منظمة الصحة العالمية أيضًا أنه يجب إعطاء لقاح موديرنا للوقاية من كورونا Moderna على جرعتين بفاصل زمني قدره 28 يومًا ، بعد مراجعة بيانات اللقاح.

ووفقا لموقع " Mirror " أضاف الخبراء أن هذا الفاصل الزمني يمكن أن يمتد إلى 42 يومًا في ظل ظروف استثنائية في بلد تضرر بشدة من فيروس كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا توصي بتخفيض جرعة لقاح موديرنا إلى النصف ، كما أوصت بإعطائه فقط في مكان يمكن فيه علاج الحساسية.

من المقرر أن يصل لقاح موديرنا إلى المملكة المتحدة بحلول الربيع - ولكنه قد يكون أقل فعالية ضد البديل الجنوب أفريقي، تتطلع شركة الأدوية العملاقة إلى تطوير جرعة معززة لزيادة فعاليتها ضد الشكل المتحور للفيروس، أعلنت شركة موديرنا عن نتيجة الاختبارات قائلة إن لقاحها يوفر الحماية ضد جميع طفرات فيروس كورونا .

اكتشف كيف يؤثر Covid-19 على المكان الذي تعيش فيه عن طريق إضافة الرمز البريدي الخاص بك، اكتشف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي كانت موجودة في المكان الذي تعيش فيه في الأداة أعلاه - واحصل على تفاصيل أكثر تفصيلًا عند النقر فوق موقع InYourArea الشقيق، وجدت الاختبارات المعملية أن التطعيم باللقاح لم ينتج عنه تأثير كبير على الأجسام المضادة ضد البديل البريطاني.

ومع ذلك ، كان هناك انخفاض ستة أضعاف في تحييد الأجسام المضادة المنتجة ضد البديل الجنوب أفريقي، واشترت حكومة المملكة المتحدة 17 مليون جرعة من لقاح موديرنا - ما يكفي لتطعيم 8.5 مليون شخص.
ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب
ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب
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