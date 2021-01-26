آثار ومفاجآت.. هل يمكن لفيروس كورونا أن يتحول إلى مرض جهازي؟

في حين أن فيروس كورونا (COVID-19) هو مرض تنفسي إلى حد كبير ، إلا أنه في الواقع مرض جهازي له مجموعة واسعة من الآثار بعد العدوى التي لم تُعرف بعد بشكل كامل ، كما قال أنتوني س. المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

أنه بالفعل مرض جهازي لبعض الناس، نحن لا ندرك الآثار الكاملة للإمراض والمظاهر السريرية، ولكن فيروس كورونا يمكن ان يسبب العديد من الأمراض مثل مرض الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال - MIS-C، وضعف الجهاز التنفسي وغيرها من المفاجأت مثل

خلل التوتر العضلي التالي للفيروس ، للأشخاص الذين يعانون من إصابة خطيرة بالرئة والتي يمكن ان تسبب الوفاة.