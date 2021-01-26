آثار ومفاجآت.. هل يمكن لفيروس كورونا أن يتحول إلى مرض جهازي؟

وصل فيروس كورونا إلى مستوى وبائي حول العالم، حيث يمكن ان يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي مع مظاهر ومضاعفات خارج الرئة.
وبحسب موقع ajmc فان نسبة كبيرة من المرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر القلبية، ويتعرضوا اكثر لذلك بسبب ووجود الأمراض المصاحبة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، وداء السكري ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والأمراض الدماغية الوعائية.
كما يمكن ان يسبب فيروس كورونا التهاب كبير يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية والتهاب عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب، مما يجعل الإصابة بأمراض القلب والأوعبة الدموية دائمة حتى بعض التخلص من فيروس كورونا.
في حين أن فيروس كورونا (COVID-19) هو مرض تنفسي إلى حد كبير ، إلا أنه في الواقع مرض جهازي له مجموعة واسعة من الآثار بعد العدوى التي لم تُعرف بعد بشكل كامل ، كما قال أنتوني س. المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.
يبدو أن هناك مجموعة من الأعراض لـ COVID-19 ، حيث يصاب بعض الأشخاص بجلطات دموية وأعراض عصبية ، كما أنه بالفعل مرض جهازي لبعض الناس، نحن لا ندرك الآثار الكاملة للإمراض والمظاهر السريرية، ولكن فيروس كورونا يمكن ان يسبب العديد من الأمراض مثل مرض الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال - MIS-C، وضعف الجهاز التنفسي وغيرها من المفاجأت مثل خلل التوتر العضلي التالي للفيروس ، للأشخاص الذين يعانون من إصابة خطيرة بالرئة والتي يمكن ان تسبب الوفاة.